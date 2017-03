Kwelduivel Club Brugge is scheidsrechter in Europa League-duel tussen Gent en Genk

Donderdag staat het Belgisch onderonsje tussen Gent en Genk op het programma in de Europa League. Het belangrijke duel in de Ghelamco Arena zal echter ook een Italiaans kantje hebben, want de Italiaanse scheidsrechter Paolo Tagliavento werd door de UEFA aangeduid om de heenwedstrijd van de 1/8e finales in goede banen te leiden.

De 44-jarige scheidsrechter leidde eerder dit seizoen al een wedstrijd van Club Brugge in de Champions League. Tagliavento floot de Champions League-groepsmatch tussen Club Brugge en Porto in oktober.

Club Brugge leek op weg naar een deugddoend gelijkspel nadat het zijn eerste twee groepsmatchen had verloren. Uiteindelijk won Porto toch met 1-2, na een penaltydoelpunt in minuut 93. Claudemir ging toen in de toegevoegde tijd in de fout, Tagliavento twijfelde niet en wees terecht naar de stip.

Anderlecht krijgt in Nicosia te maken met de ook al niet onbekende Manuel De Sousa. Hij is de man die Dele Alli in de terugwedstrijd van de zestiende finales tussen Tottenham en Gent rood gaf na een gemene overtreding op Brecht Dejaegere. Met een man meer kon Gent standhouden in Londen om zo de poorten van de achtste finales open te beuken.