Azië wil in 2026 “significant” meer landen afvaardigen op WK met 48 teams

De overkoepelende Aziatische voetbalbond (AFC) wil een “significante stijging” van het aantal Aziatische teams voor het WK voetbal in 2026 zien doorgevoerd worden. De Wereldvoetbalbond (FIFA) besliste in januari het aantal deelnemers op het WK 2026 op te trekken van 32 naar 48.

“Azië is het grootste continent ter wereld en verdient dus een stijging van het aantal WK-deelnemers”, legde Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, de voorzitter van de Aziatische voetbalbond, uit aan AFP. “Azië is bovendien economisch belangrijk voor het voetbal gezien de immense populariteit van de sport in ons continent.”

De voorzitter van de Aziatische voetbalbond weigerde aan te geven hoeveel Aziatische landen hij graag zou zien op het WK van 2026, maar een aantal van acht lijkt het opzet.

Op het WK in Rusland volgend jaar zullen vier of vijf Aziatische teams deelnemen op een totaal van 32. Eerder claimden de Afrikaanse federaties al tien deelnemers bij de uitbreiding van het WK tot 48 landen en eiste de UEFA “minstens zestien” Europese landen op een groter WK.