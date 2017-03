Vanaf nu kan je in België betalen met je Android smartphone

Brussel - Google en BNP Paribas Fortis hebben dinsdag de mobiele betaaloplossing Android Pay uitgerold in België. Met Android Pay kunnen gebruikers contactloos betalen door hun smartphone even voor een betaalautomaat te houden. Voorlopig is de app enkel beschikbaar voor de zowat 250.000 Android-gebruikers met een kredietkaart van BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello Bank. Bedoeling is dat tegen ten laatste eind mei ook klanten met een debetkaart van een van deze banken gebruik kunnen maken van de dienst. Dat maakten beide partners dinsdag op een persconferentie in Brussel bekend.

Vierde land in Europa

België is momenteel het vierde land in Europa en het tiende wereldwijd waar de app wordt uitgerold. In ons land zijn intussen al meer dan 85.000 betaalautomaten uitgerust met de nodige technologie. Grote partners van Android Pay zijn onder meer Carrefour, Mediamarkt, Quick, Uber en Deliveroo. Verspreid over heel Europa gaat het om 3,2 miljoen terminals.

Om contactloos te betalen met Android Pay moeten de gebruikers eerst de app downloaden in de Google Play Store. Daarna kunnen ze via een vereenvoudigde authenticatieprocedure per sms hun kredietkaarten in de app registreren en hun betaalparameters instellen. Bedragen onder de 25 euro worden betaald door eenvoudigweg de smartphone tegen de betaalterminal te houden. Boven dat bedrag moet de mobiele telefoon eerst worden ontgrendeld. Aan de app zijn geen bijkomende kosten verbonden.

Veilig

Volgens Google en BNP Paribas Fortis is betalen via Android Pay perfect veilig, omdat de app gebruikmaakt van tokentechnologie. Elk apparaat krijgt een uniek token, een beveiligingscode met beperkt gebruik, wat het onmogelijk maakt om in naam van een gebruiker een betaling uit te voeren met een ander toestel dan het zijne. Bij het betalen wordt de token gecommuniceerd aan de winkel, zodat het echte nummer van de kaart van de gebruiker veilig verborgen blijft, klinkt het.

Helemaal onverwacht is de aankondiging over de lancering van Android Pay niet. Het nieuws lekte eerder al uit via een tweet van BNP Paribas Fortis. Google gaf intussen te kennen naast BNP Paribas Fortis ook met andere partners te willen werken om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Zo zit onder meer al een samenwerking met KBC in de pijplijn. Overigens zullen in de mobiele portefeuille niet enkel betaalkaarten, maar bijvoorbeeld ook klantenkaarten kunnen worden opgeslagen.