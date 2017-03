Louwagie en Janssens op bezoek bij Het Nieuwsblad voor de clash tussen AA Gent en RC Genk: "Elk 60 procent kans"

In de komende anderhalve week nemen AA Gent en KRC Genk het tweemaal tegen elkaar op. Niet voor een plaatsje in Play-off 1, maar wel met een prestigieuze kwartfinale in de Europa League als prijs. Het Nieuwsblad/Sportwereld nodigde algemeen directeur Michel Louwagie (Gent) en CEO Patrick Janssens (Genk) uit voor een dubbelgesprek op de redactie in Antwerpen. Het resultaat leest u morgen exclusief in uw krant en digitaal op N+, maar voor Sportwereld.be lichten beide heren nu al een tipje van de sluier. Volgens Janssens hebben beide ploegen alvast 60 procent kans (of schatten ze hun eigen kansen alvast zo in)...