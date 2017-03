Cordaro toch inzetbaar voor bekerfinale door strafvermindering

Zulte Waregem zal tijdens de bekerfinale op 18 maart tegen KV Oostende kunnen rekenen op Alessandro Cordaro. De vleugelaanvaller van Essevee keek na zijn rechtstreekse uitsluiting van afgelopen weekend aan tegen een schorsing van twee speeldagen, maar ter zitting van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) milderde het Bondsparket zijn vordering al tot één speeldag effectief en één speeldag met uitstel.

Halverwege de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Westerlo (2-2) moest Zulte Waregem zonder Cordaro voort. De flankaanvaller van Essevee werd door scheidsrechter Bram Van Driessche uitgesloten na een stevige tackle op Daniel Christensen.

Ter zitting van de Geschillencommissie lichtte Van Driessche toe dat hij vooral de hoge intensiteit waarmee Cordaro zijn tegenstrever belaagde, had bestraft. “Ik laat in het midden of Cordaro enkel de voet van Christensen raakte of ook de bal. De impact van de tackle kan betwist worden”, gaf de scheidsrechter toe.

“Geen intentie tot kwetsen”

Zulte Waregem bepleitte dat Cordaro enkel oog had voor de bal. “De club begrijpt dat de tackle bestraft moet worden, maar Cordaro had geen intentie om de tegenstrever te kwetsen”, zei raadsman Jesse De Preter. “Beide spelers gingen voor de bal, waarna de voeten tegen elkaar botsten.”

Bondsprocureur Ebe Verhaegen viel de raadsman van Essevee bij. “Ik geloof dat Cordaro voor de bal wilde gaan, maar net iets te laat was. Bovendien spreekt het disciplinaire verleden duidelijk in zijn voordeel”, stelde hij. Het parket herziet zijn vordering van twee speeldagen schorsing.

“Eén speeldag kan met uitstel verleend worden”, klonk het. Zulte Waregem kan leven met die straf. Cordaro dreigt dan wel de competitiewedstrijd in en tegen Eupen (12 maart) te moeten missen, maar voor de bekerfinale wordt hij dus hoogstwaarschijnlijk niet geschorst. Later op dinsdag maakt de Geschillencommissie zijn vonnis bekend.