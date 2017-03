Mode Stella McCartney vindt eindelijk het 'nepleer dat er net echt uitziet'

Na een jarenlange zoektocht heeft Stella McCartney haar eigen heilige graal gevonden, namelijk nepleer dat er even luxueus uitziet als de echte versie. De Britse ontwerpster is al jaren een van de vaandeldraagsters van de ecofashion en weigert dan ook om dierlijke producten te gebruiken in haar ontwerpen. Groot was de verbazing van het publiek dan ook toen ze haar modellen in kledingstukken in leder en suède de catwalk opstuurde in Parijs. Achteraf vertelde ze aan de verzamelde pers dat het haar eindelijk was gelukt. "Ik ben zo blij dat we er finaal in geslaagd zijn een stof te ontwikkelen die er evengoed uitziet als echt leer en dan stel ik meteen ook de oprechte vraag waarom gelijk wie in de industrie nu nog leer zou gebruiken."