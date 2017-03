Getroffen Volvo-toeleverancier haalt contract voor nieuwe Audi binnen

Gent - Tower Automotive Belgium, één van de vijf toeleveranciers die geen stukken mag leveren voor de nieuwe Volvo XC40, zal in de loop van 2018 drie grote assemblagestukken voor de nieuwe Audi e-tron produceren. Dat melden het bedrijf en de vakbonden.

“Deze nieuwe business met, voor het eerst sinds het ontstaan in 2002, een nieuwe klant, was voor de fabriek in Gent van cruciaal belang”, onderstreept het bedrijf. Bij Tower Automotive Belgium werken ongeveer 230 arbeiders en 40 bedienden. Het lopende contract met Volvo wordt tot 2020 afgebouwd. Door de deal met Audi zou er al werkzekerheid zijn voor ongeveer de helft van de werknemers.

Het bedrijf schrijft het binnenhalen van het contract toe aan de blijvende inzet van het management. “Dat we vooruit willen in deze ‘plant’ mag blijken uit de investeringen die gepaard gaan met dit project, de nieuwe technologieën die zullen worden aangewend en de vele trainingen die hieruit zullen voortvloeien voor onze medewerkers.”

Ook vakbondssecretaris Marc Staelens (ABVV) wijst erop dat Tower nog voor het stopzetten van het contract met Volvo naar alternatieven zocht, een aanpak die nu vruchten afwerpt. “Het kan dus nog lukken, de productie van onderdelen gaat dus niet allemaal naar lageloonlanden”, reageert hij tevreden. “Door het werk van Audi binnen te halen, krijg Tower te maken met nieuwe technieken, verruimen ze de competenties en staan ze alweer klaar om nieuwe dingen te doen.”

Volvo Cars zette de samenwerking met vijf toeleveranciers stop voor de nieuwe XC40. Hierdoor sloot SAS Automotive met bijna 200 werknemers al de deuren. Bij Faurecia lopen de activiteiten eind 2019, begin 2020 af. Bij Tower, Benteler en Tenneco wordt naar alternatieven gezocht, al kondigde Tenneco eind februari ook al een herstructurering aan.