Advocaat Syrische gezin reageert op arrest: EU-lidstaten zetten “vluchtelingen buitenspel”

Brussel - “Dit is een grote ontgoocheling. Het Hof weigert te antwoorden op de vraag die werd gesteld en kiest ervoor zich niet over de kern van het probleem uit te spreken door te stellen dat het EU-recht niet van toepassing is.” Dat zegt Tristan Wibault, de advocaat van het Syrisch gezin met drie kinderen dat centraal stond in de zaak waarover het Hof zich dinsdag uitgesproken heeft.

“De eisers krijgen geen enkel alternatief”, stelt Wibault vast. “Ze kunnen niet in Syrië blijven, ze gaan geen smokkelaar betalen, ze kunnen niet in Libanon blijven. Het Hof kiest ervoor zich niet over het probleem uit te spreken, en dat op basis van een extreem formalistisch argument.”

LEES OOK. Francken moet geen visum geven aan Syrisch gezin

Bovendien blijven de rechters die zich over humanitaire visa moeten uitspreken, met dezelfde vragen zitten. “Alle discussies blijven onopgelost. Ik vrees dat het verhaal nog niet ten einde is”, zegt Wibault.

De Brusselse advocaat betreurt dat het de EU-lidstaten zijn die “de vluchtelingen buitenspel zetten, zonder controle van de Europese instellingen”.

LEES OOK. Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties “zeer ongerust” over gevolgen Europees arrest

De zaak waarover het Hof zich dinsdag uitsprak, draait niet rond het Syrische gezin met twee kinderen uit Aleppo waarover eind vorig jaar veel te doen was. De zaak in kwestie is wel zeer gelijkaardig. De advocaat van het eerste gezin, Olivier Stein, wenste dinsdag niet te reageren.

“Duizenden migranten veroordeeld tot verdrinkingsdood”

De Franstalige vzw MRAX reageert afwijzend op het Europees arrest dat stelt dat de EU-lidstaten niet verplicht kunnen worden humanitaire visa uit te reiken. Het Hof volgt “de cynische redenering van België en andere Europese landen dat de illegale en dodelijke migratieroutes aangemoedigd moeten worden om het aantal vluchtelingen die Europa levend te bereiken te beperken”, zegt de Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

Volgens het MRAX heeft het Hof een “duidelijke boodschap gestuurd aan iedereen die hoopt opvang te vinden in Europa”, klinkt het in een mededeling. “De echte vraag in dit dossier was te weten of ons Europees project klaar was voor een democratisch proces in het kader van de internationale uitdagingen.”

“Dit arrest geeft slechts voeding aan het migratiekerkhof dat de Middellandse Zee geworden is”, aldus het MRAX.