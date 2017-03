Red Flames missen Vanhaevermaet op eindronde

“Jammer genoeg zal ik Euro 2017 met de Red Flames en de rest van het seizoen met Anderlecht moeten missen door een blessure”, postte Vanhaevermaet op Twitter. “Ik kom sterker terug.”

De 24-jarige Vanhaevermaet maakte in 2013 haar debuut bij de Flames. Na periodes bij Sinaai Girls (2008-2012) en Lierse (2012-2013) speelt ze sinds de zomer van 2013 bij Anderlecht.

Op de Cyprus Women’s Cup, waar de Red Flames woensdag de wedstrijd om de zevende plaats spelen, deed Vanhaevermaet enkel in de tweede groepswedstrijd tegen Italië (4-1 zege) 70 minuten mee.

De Red Flames (FIFA 25) plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Flames werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12).

Unfortunately I will miss #WEURO2017 @BelRedFlames and the rest of the season @RSCAnderlecht due to an injury. I will come back stronger. pic.twitter.com/me5wwfkkyL