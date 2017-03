Stropers snijden hoorn van neushoorn af, nadat ze hem afschieten in Franse dierentuin

In de dierentuin van Thoiry, niet ver van Parijs, zijn maandagavond stropers binnengedrongen, die de hoorn van neushoorn Vince wilden stelen. Ze schoten het vierjarige dier met drie kogels dood en sneden de kostbare hoorn van het dier af met een kettingzaag. Dat melden verschillende Franse kranten.

De stropers zouden binnengeraakt zijn via de achterkant van het park. Daar forceerden ze een deur en zouden ze, volgens de onderzoekers, het verblijf van de drie neushoorns bekeken hebben. Hun keuze viel op de vierjarige Vince. De andere dieren, Gracie (37) en Bruno (5), zouden ze door tijdnood of angst om betrapt te worden geen kwaad hebben gedaan.

De hoorn van zo’n dier kan je volgens de Franse krant Le Parisien ongeveer voor meer dan 50.000 euro verkopen op de zwarte markt. Het materiaal uit keratine gebruiken ze vooral in Azië om medicijnen mee te maken, onder andere tegen impotentie. “Ze namen van Vince enkel zijn grootste hoorn mee”, aldus de dierentuin.

Iedereen gechoqueerd

Zijn verzorgers vonden Vince zo dinsdagochtend en zijn heel erg geschrokken. Ook de politie en soldaten die deelnemen aan het onderzoek zijn erg onder de indruk, zegt Thierry Duguet, de directeur van de zoo. “Wij kunnen deze daden niet begrijpen. Ook onze collega’s in andere Europese dierenparken wisten niet wat ze hoorden. Het is de allereerste keer dat zoiets gebeurt in ons continent.”

“Vince was een witte neushoorn en één van de populairste bezienswaardigheden in onze dierentuin”, zegt directeur Thierry Duguet. “Hij was heel rustig en slechtziend, dat maakte van hem wellicht een makkelijke prooi. We zullen hem missen.”