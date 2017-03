Moeskroen-fans massaal naar Guldensporenstadion voor allesbeslissende match

In de strijd om het behoud neemt Moeskroen het zondag op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League in het Guldensporenstadion op tegen Kortrijk. Enkel bij winst houden de Henegouwers hun kansen op behoud gaaf. Het kan in de levensbelangrijke wedstrijd wel rekenen op de steun van een volledig uitverkocht bezoekersvak, zo maakte Moeskroen dinsdag bekend.

Vijf dagen voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Kortrijk heeft Moeskroen het bezoekersvak al weten uit te verkopen. De club hield een actie waarbij 50 procent korting werd gegeven op tickets die aan de loketten in Moeskroen werden aangekocht. Een succes zo blijkt. Zondag zullen een duizendtal fans hun club naar een langer verblijf in 1A schreeuwen.

Enkel wanneer Moeskroen wint en Westerlo verliest of gelijk speelt, is Moeskroen zeker van het behoud. Het wordt voor de Henegouwers hoe dan ook moeilijk. Ze konden buitenshuis niet meer winnen sinds de 1-4 in Eupen op de negende speeldag.