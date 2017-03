Grote problemen met inloggen bij Microsoft Outlook en Hotmail

Brussel - Heel wat gebruikers ondervinden sinds dinsdagmiddag problemen bij het inloggen op hun Hotmail-adres bij Outlook, het e-mailprogramma van Microsoft. Volgens Microsoft zelf situeren de problemen zich vooral in delen van Brussel en Nederland, maar intussen zouden er ook problemen zijn in de VS en Canada. Exacte plaatsen of aantallen wou het bedrijf niet kwijt.

Omstreeks 15.00 uur dinsdagnamiddag deed zich een piek voor in het aantal foutmeldingen bij Outlook. Volgens de communicatiedienst bij Microsoft is het aantal meldingen nu wel weer aan het dalen, en stelt het bedrijf “alles in het werk om de problemen zo snel mogelijk op te lossen”.

Hoeveel mensen precies hinder ondervonden, is nog niet duidelijk. Wat de storing veroorzaakt wil de computergigant niet kwijt. Eerder op de dag waren er ook storingen bij OneDrive, wat mogelijk kan duiden op een probleem met de cloud-services van Microsoft. Volgens allestoringen.be zouden ook Xbox Live en Skype (ook services van Microsoft) problemen ondervinden.