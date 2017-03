Elleboogstoot kost Ibrahimovic drie speeldagen

Zlatan Ibrahimovic heeft drie speeldagen schorsing gekregen van de Engelse voetbalbond. De Zweed revancheerde zich in de laatste thuismatch tegen Bournemouth-speler Tyrone Mings met een elleboogstoot en kwam daar mee weg zonder kaart.

De Engelse voetbalbond heeft op basis van televisiebeelden Ibrahimovic na zijn elleboogstoot drie speeldagen geschorst. Het voert daarmee de standaardstraf uit voor dergelijke overtredingen. Manchester United, de ploeg van de Zweedse international, heeft de straf aanvaard.

Het voorval speelde zich af tijdens de thuismatch van The Mancunians tegen Bournemouth. Op een corner plantte Zlatan zijn elleboog staalhard tegen het hoofd van tegenstander Tyrone Mings. In de actie daarvoor trapte de verdediger - opzettelijk of niet - de ManU-spits tegen het hoofd toen die op de grond lag. De ref hield de kaarten op zak, maar nu volgt de straf alsnog.

Met de schorsing van Ibrahimovic moet Manchester United nu drie matchen zien te overleven zonder zijn topspits, die dit seizoen al 26 keer de weg naar de netten vond. Voor de kwartfinale in de FA-cup tegen Chelsea en de competitieduels tegen Middlesbrough en West Bromwich zal coach Jose Mourinho een alternatief moeten zoeken.

Tyrone Mings wacht nog op zijn uitspraak. Bournemouth liet al weten niet akkoord te gaan met een straf voor Mings. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.