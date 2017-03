Wat een passie! 5 uur voor aftrap al 10.000 Napoli-fans in stadion voor klepper tegen Real Madrid

Dries Mertens staat vanavond met Napoli voor een loodzware opdracht. In het eigen Stadio San Paolo moet het tegen regerend Champions League-winnaar Real Madrid een 3-1 achterstand ophalen, wil het tot in de kwartfinales reiken. Aan de steun van de eigen supportersgarde zal het alvast niet liggen: zeven uur voor de aftrap stroomden de eerste fans al binnen, twee uur later zat er al 10.000 man in het stadion!

10,000 Napoli fans in their stadium, 5 hours before kick-off vs Real Madrid! Incredible support! 👏👏👏 pic.twitter.com/bSZrHLFD63

Already 10.000 people in the stadium 5 hours ahead kick-off of Napoli-Real Madrid! Never seen anything like this! pic.twitter.com/ENXVMPeDjP