Cijfers bewijzen: Europese verplaatsingen op donderdag zijn slechte zaak voor Gent en Genk

Hoe hebben de Europese campagnes van AA Gent en Racing Genk hun plaats in de competitie beïnvloed? Beide ploegen moeten nog vol aan de bak op de laatste speeldag en hopen alsnog Play-off 1 te bereiken. Gent staat momenteel zevende, Genk staat achtste. En daar heeft de Europa League een grote rol in gespeeld, zo blijkt uit de cijfers...

Gent liet in totaal 17 punten laten liggen, vooral dan in competitiewedstrijden tijdens de groepsfase van de Europa League. Toen boekte Gent slechts 7/18, tijdens de Europa League-voorrondes en de 1/16e finales tegen Tottenham boekten de Buffalo’s 10/18. In totaal goed voor 19/36.

De tegenstanders die Gent trof in de competitie dezelfde week na de Europa League-clashes waren nochtans vergelijkbaar. Tijdens de groepsfase speelde Gent tegen: Oostende, Club, Eupen (uit), Waasland-Beveren, Kortrijk, Oostende (thuis).

Tijdens de voorrondes en 1/16e finales waren de tegenstanders Genk, Westerlo, Moeskroen (thuis) en Kortrijk, Anderlecht, Standard (uit).

Gent pakte 11/18 na een Europese thuismatch en 8/18 na een Europese verplaatsing.

Racing Genk

Opvallend: de resultaten van Racing Genk lopen zowat gelijk met AA Gent. Genk speelde natuurlijk één competitiewedstrijd minder doordat hun Europa League-duel tegen Sassuolo werd uitgesteld in december. Genk haalde 17 op 33, vergeleken met de punten van AA Gent (19/36) is het verschil dus te verwaarlozen.

Net zoals AA Gent haalde ook Genk minder punten in de competitie tijdens de groepsfase van de Europa League dan tijdens de voorrondes en de 1/16e finales: 10/18 tegenover 7/15 (en één gewonnen bekerwedstrijd).

De tegenstanders van Genk in de competitie waren Oostende, Zulte Waregem, Charleroi (thuis), Gent, Lokeren, Charleroi (uit) tijdens de voorrondes en de 1/16e finales. Tijdens de groepsfase van de Europa League speelde Genk in de competitie tegen Anderlecht, KV Mechelen, STVV (thuis) en Club Brugge, KV Oostende, Charleroi (uit). Op papier had Genk dus de lastigste wedstrijden tijdens de groepsfase.

Genk pakte 12/18 na een Europese thuismatch en slechts 5/15 na een Europese verplaatsing.

De reeks van AA Gent:

28/07 Gent - Constanta: 5-0

31/07 Kortrijk - Gent: 1-1

04/08 Constanta - Gent: 0-0

07/08 Gent - Genk: 1-0

18/08 Gent - Shkendija: 2-1

21/08 Gent - Westerlo: 4-2

25/08 Shkendija - Gent: 0-4

28/08 Anderlecht - Gent: 2-2

15/09 Braga - Gent: 1-1

18/09 Oostende - Gent: 1-0

29/09 Gent - Konyaspor: 2-0

02/10 Club - Gent: 1-0

20/10 Shakhtar - Gent: 5-0

23/10 Eupen - Gent: 3-2

03/11 Gent - Shakhtar: 3-5

06/11 Gent - WBeveren: 2-0

24/11 Gent - Braga: 2-2

27/11 Gent - Kortrijk: 3-0

08/12 Konyaspor - Gent: 0-1

11/12 Gent - Oostende: 1-1

16/02 Gent - Tottenham 1-0

19/02 Standard - Gent 1-1

23/02 Tottenham - Gent: 2-2

26/02 Gent - Moeskroen: 3-1

Resultaat: 19/36 in de competitie

Foto: Photo News

De reeks van Racing Genk:

28/07 Genk - Cork City: 1-0

31/07 Genk - KV Oostende: 2-1

04/08 Cork City - Genk: 1-2

07/08 Gent - Genk: 1-0

18/08 Zagreb - Genk: 2-2

21/08 Lokeren - Genk: 0-3

25/08 Genk - Zagreb: 2-0

28/08 Genk - Zulte Waregem: 1-0

15/09 Rapid Wenen - Genk: 3-2

18/09 Genk - Anderlecht: 0-2

29/09 Genk - Sassuolo: 3-1

02/10 Genk - KV Mechelen: 2-1

20/10 Genk - Bilbao: 2-0

23/10 Genk - STVV: 1-0

03/11 Bilbao - Genk: 5-3

06/11 Club Brugge - Genk: 1-1

24/11 Genk - Rapid Wenen: 1-0

27/11 KV Oostende - Genk: 6-0

09/12 Sassuolo - Genk: 0-2

14/12 Charleroi - Genk 1-3 (Croky Cup)

16/02 Astra - Genk: 2-2

19/02 Genk - Charleroi 1-1

23/02 Genk - Astra: 1-0

26/02 Anderlecht - Genk: 2-0

Resultaat: 17/33 in de competitie (en één gewonnen bekerwedstrijd)