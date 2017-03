Finale 1B uitverkocht? Dan gaan Antwerp-supporters massaal kijken in eigen Bosuilstadion

Zaterdagavond verdedigt Royal Antwerp FC een 3-1 voorsprong op Schiervelde. Omdat de vraag naar tickets enorm was besloot de club om de wedstrijd ook op groot scherm in het eigen stadion uit te zenden. Op minder dan 5 uur tijd werden 10.000 tickets verkocht. Hierdoor is de Bosuil uitverkocht. Dat maakte Antwerp dinsdag bekend op Twitter.

“Het is zover: zaterdag is de Bosuil uitverkocht! Onze ticketing dienst verkocht vandaag +- 10.000 tickets op minder dan 5 uur! Op een gegeven moment stonden er meer dan 20.000 mensen in de digitale wachtrij, wat voor de nodige problemen zorgde”, meldt het Twitter-account van Royal Antwerp FC.

Als Antwerp zaterdag standhoudt dan speelt het voor het eerst sinds 2004 terug op het hoogste niveau.