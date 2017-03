Paul Put krijgt twaalf maanden met uitstel voor witwaspraktijken

Lokeren - Voetbalcoach Paul Put (60, foto) is veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor witwaspraktijken met zijn Afrikaanse ‘voetbalacademies’.

De huidige coach van eersteklasser USM Alger in Algerije werd niet alleen veroordeeld tot een celstraf, maar ook tot een boete van 2.750 euro. De trainer, die in zijn carrière aan het roer stond bij verschillende Afrikaanse clubs en nationale elftallen, moet ook ruim 226.000 euro terugbetalen, waarvan 175.000 euro met uitstel.

Paul Put stond terecht voor het witwassen van zwart geld in zijn voetbalacademies op het Afrikaanse continent. Sportscholen die waren opgericht door fruithandelaar Achiel D.W. (67) uit Temse. “Achiel D.W. wou voetbalacademies oprichten in Afrika en schakelde daarvoor mijn cliënt in”, zei de advocaat van Put tijdens zijn proces. “Omdat er in heel wat Afrikaanse landen geen banksysteem bestond, werd het personeel ter plaatse in cash geld uitbetaald. Er is geen euro in de zakken van mijn cliënt blijven zitten.”

De rechter in eerste aanleg oordeelde dat de schuld van Paul Put toch bewezen was. Ook zijn bvba Evento werd veroordeeld tot het betalen van een geldboete.