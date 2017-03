Ahold Delhaize en Elia verdwijnen uit Bel20

Brussel - De aandelen van supermarktketen Ahold Delhaize en van hoogspanningsnetbeheerder Elia verdwijnen vanaf 20 maart uit de Belgische sterindex op de beurs, de Bel20. Dat heeft beursuitbater Euronext bekendgemaakt. In de plaats komen het Luxemburgse staalbedrijf Aperam en investeringsmaatschappij Sofina.

Jaarlijks bekijkt Euronext in maart welke aandelen nog in aanmerking komen voor een plaats in de Bel20, de belangrijkste aandelenkorf op de Brusselse beurs. Verschillende parameters worden daarbij in de weegschaal gelegd. Ahold Delhaize vliegt eruit omdat het aandeel werknemers in België te laag is geworden.