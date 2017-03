Napels eert Diego Maradona met gigantisch muurfresco en ereburgerschap

Dit jaar is het precies dertig jaar geleden dat Napels in 1987 zijn eerste Italiaanse landstitel uit de clubgeschiedenis pakte. Om deze verjaardag op gepaste wijze te vieren, heeft de stad beslist om zijn legendarische nummer 10 Diego Maradona in de bloemetjes te zetten met een imposant muurfresco. Ook stemde de Napolitaanse gemeenteraad er maandag mee in om de Argentijn ereburger van de stad te maken.

Het fresco is het werk van de Napolitaanse kunstenaar Jorit Agoch, die als locatie de zijgevel van een appartementsblok in de San Giovanni Teduccio-wijk gekozen heeft. Het fresco toont het gelaat van Maradona in close-up. Op het gebouw tegenover het fresco van Maradona zal nog een tweede afbeelding geschilderd worden. Ditmaal van een jongetje, volgens Agoch om de band tussen de verschillende generaties te symboliseren.

Daarnaast zal Maradona zich weldra ook ereburger van Napels mogen noemen. Dat besliste de gemeenteraad van de stad “uit dankbaarheid voor de diensten die Maradona op sportief vlak voor zijn geliefde Napels gedaan heeft.”

De nu 56-jarige Maradona groeide tussen 1984 en 1991 uit tot Napoli-legende. Met de club kroonde de aanvaller zich tweemaal tot Italiaans kampioen (1987 en 1990), en won hij de Italiaanse beker (1987) en de UEFA Cup (1989).