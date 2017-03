Stadsfestival OdeGand is Strafste Gentenaar 2016

Gent - Het Gentse stadsfestival OdeGand is dinsdagavond in het Ghent Marriott hotel verkozen tot dé Strafste Gentenaar 2016. Hef festival viert dit jaar haar vijftiende editie in het centrum van Gent en lokte al meer dan 200.000 mensen.

De award voor De Strafste Gentenaar werd dinsdag voor de achtste keer uitgereikt. Met de prijs zetten de Stad Gent, de krant De Gentenaar, Ghent Marriott, AVS, Radio 2 en brouwerij Huyghe elk jaar de man of vrouw die Gent op de kaart het overtuigendst op de kaart heeft gezet. Vorig jaar haalde AA Gent het als Strafste Gentenaar.

OdeGand zet dit jaar al voor de vijftiende keer de Graslei bijna letterlijk in vuur en vlam. Het openingsevenement van Gent Festival van Vlaanderen, en vooral het traditionele vuurwerk aan de Graslei, is uitgegroeid tot een publiekslieveling. Elke september verzamelen duizenden Gentenaars en bezoekers 's avonds rond de Gras- en Korenlei om naar een openlucht voorstelling te kijken en te genieten van vuurwerk. Na OdeGand kan steeds het culturele najaar beginnen.

Serge Platel bouwde OdeGand uit tot het stadsfestival dat het nu is: een hele dag concerten en voorstellingen van artiesten uit de hele wereld in de Sint-Baafskathedraal, in de Handelsbeurs, in de Bijloke... in tal van stadsgebouwen, en op straat.

Organisatrices Barbara Stevens en Veerle Simoens in De Gentenaar over het idee achter Odegand: "Cultuur voor iedereen toegankelijk maken, zonder in te boeten aan kwaliteit. Met het voorrecht dat we die cultuur een dag lang kunnen laten inpakken door de mooiste stad die er is: Gent. Dat is wat we met OdeGand doen."

Dinsdagavond werden ook vijf andere Strafste Gentenaars verkozen, in vijf verschillende categoriën.

In de categorie sport haalde wielrenster en Olympisch medaillewinnaar Jolien D'Hoore het. Haar moeder kwam trots haar prijs ophalen. D'Hoore liet via een viaboodschap weten erg blij te zijn met de prjis. "Ik zal mijn best doen om de titel waar te maken." Andere genomineerden waren hockeyspeler Florent Aubel en

In de categorie academisch namen drie professoren het tegen elkaar op, Carl Devos, Eva Brems en Petra De Sutter. Die laatste haalde het. De UGent-prof kreeg in 2016 de prestigieuze Prijs De Maakbare Mens. "Ik volg de wedstrijd al jaren en heb altijd opgekeken naar de mensen die hier stonden. Ik ben erg fier met deze prijs."

In de categorie muziek haalde Bazart het van Democrazy en Sioen. "Het is allemaal begonnen voor ons in Gent", zei zanger Mathieu. "In de straten van Gent zijn we beginnen spelen, tijdens de Gentse Feesten. En het zal waarschijnlijk ook in Gent eindigen. Mijn twee collega's zijn dan wel van Antwerpen, maar ik ben hier geboren en getogen. Gent heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. En... mijn bompa zou vree trots geweest zijn op mij."

In de categorie cultuur en media haalde prima ballerina Nina Tonoli het. Tonoli schopte het in 2016 tot soliste bij het Wiener Staatsballett. De ballerina uit Sint-Denijs-Westrem bereikt daarmee iets wat nog bijna geen enkele Belgische danseres haar voordeed. Zus Emmy kwam de award ophalen voor Nina, die in Wenen aan het werk is. "Ze heeft een super druk leven. Ik ben twee weken geleden nog naar haar gegaan in Wenen. Haar droom komt nu uit, maar het kan nog altijd een stapje hoger. Dat is nu het doel."

In de categorie ondernemers ging het tussen Meet District in de Ghelamco Arena, Claire Tillekaerts, de topvrouw van Flanders Investment and Trade (FIT), en Alain De Taeye, ceo van gps-fabrikant TomTom. Claire TIllekaerts haalde het. "Ik ben een fiere Genteneere en vanavond ben ik extra fier. Ik kom overal in de wereld, maar dit is een schone stad en de warmste stad van de wereld. Dank u wel."

Er was dit jaar voor het eerst ook een nieuwe prijs uit te reiken tijdens het Gala van de Strafste Gentenaar: de prijs voor de Wijste Gentenaar, iemand die niet in de schijnwerpers stond, maar zijn of haar stadsgenoten hielp, deed lachen of inspireerde. De Wijste Gentenaar in 2016 werd de Gentse schooldirecteur Bart Devaere. Hij viel in 2016 op door zijn inzet voor de jonge vluchtelingen die in zijn school werden opgevangen en schreef begin dit jaar een mooie muzikale nieuwjaarsbrief.

Devaere is een 41-jarige vader van twee, en directeur van de muzikale basisscholen De Wonderfluit (Sint-Amandsberg) en De Toverstaf (Lubeckstraat). Hij liep vorig jaar in de kijker door het op te nemen voor zijn leerlingen van het vluchtelingenponton. Maar volgens de mensen die hem nomineerden, is hij gewoon een warm mens die zich inzet voor iedereen die het nodig heeft. De prijs ontroert hem. “Het is een erkenning van de dingen die ik doe. Of die wij doen, want ik draag de prijs op aan mijn hele team.”