Arsenal-fans roepen net voor return tegen Bayern München om ontslag Wenger

Enkele uren voor de aftrap van de terugmatch van de achtste finales van de Champions League tussen Arsenal en Bayern München, trokken enkele misnoegde fans van The Gunners de straat op. “Wenger out!”, riepen zij om het ontslag van de Franse hoofdcoach, die al sinds 1996 aan het roer staat bij Arsenal.

De voorbije weken vergaat het de Londense topclub niet al te best. In de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League kreeg het een zware 5-1 nederlaag te verwerken van Bayern München en ook in de Engelse Premier League ging het op bezoek bij Liverpool de boot in. Daardoor zijn de roodhemden uit de top vier gevallen.