Fotograaf Sam Wilson heeft een prachtige timelapse kunnen filmen in Queenstown, een stad in Nieuw-Zeeland. De opname is gemaakt gedurende zes uur. De video start met een zonsondergang, waarna de melkweg verschijnt. “Ik ben nog maar anderhalf jaar bezig met fotografie, maar sindsdien probeerde ik iedere kans te grijpen die zich voordeed”, aldus Wilson. De adembenemende beelden zijn intussen al meer dan 35.000 keer bekeken.