Duizenden gezinnen uur lang zonder stroom in Diest, Halen en Tessenderlo

Diest - In Diest en omgeving worden dinsdagavond ongeveer een uur lang getroffen door een grote stroompanne. Dat meldt distributienetbeheerder Infrax. Het ging om de hele stad Diest, inclusief de deelgemeenten. Ook delen van Scherpenheuvel en Lummen werden getroffen. Duizenden gezinnen hadden dus geen elektriciteit.

“De stroomonderbreking was het gevolg van een storing in een stroomkabine”, zegt Björn Verdoodt, woordvoerder van Infrax. “De oorzaak van die storing was een kabelfout maar onze mensen zijn druk bezig geweest met omschakelen zodat we iedereen weer van stroom konden voorzien. Het centrum van Diest en deelgemeente Molenstede kregen al opnieuw elektriciteit en we hopen dat dat ook voor de andere klanten zo snel mogelijk lukt”, aldus nog Verdoodt.

Infrax moest daarvoor een beroep doen op de collega's van Eandis. Dat is de netwerkbeheerder die onder meer Scherpenheuvel-Zichem van stroom voorziet. Eandis moest tijdelijk een aantal cabines op haar eigen grondgebied uitschakelen om een omschakeling van stroom naar Diest mogelijk te maken. Daardoor werd onder meer Scherpenheuvel-Zichem ongeveer een half uur volledig zonder stroom gezet. Dat leidde tot gevaarlijke situaties aan de overwegen van de spoorweg in Testelt en Zichem.

Ook het treinverkeer tussen Diest en Testelt liep door de externe stroompanne in de soep. De NMBS legde vervangbussen in tussen Aarschot en Hasselt. Daarnaast werden de treinen zoveel mogelijk omgeleid via Aarschot, Landen en Hasselt. Drie passagierstreinen die op het moment van de stroomonderbreking nog aan het rijden waren, konden zich nog richting de stations van Tesselt, Zichem en Diest begeven. Er zaten dus geen passagiers vast, aldus nog Baeken.