Voetballer krijgt contract in Engeland... maar moet na vier dagen alweer opkrassen

Amsterdammer Derwin Martina (22) heeft getekend voor één van de kortste transfers uit de geschiedenis van het voetbal. De international van Curaçao mocht beginnen bij de Engelse vijfdedivisieclub York City, maar zijn contract werd na amper vier dagen en één optreden bij de reserven alweer ontbonden.

Volgens de Britse openbare omroep BBC was het York-manager Gary Mills die besliste het contract van Martina meteen weer te ontbinden nadat hij hem 81 minuten in actie had gezien bij de reserven. York ging in die wedstrijd met 2-1 onderuit door een fout van Martina. “Het was erg zwaar voor me”, vertelde die na de wedstrijd aan York Press. “Ik moest te veel informatie opnemen. In Nederland spelen we altijd 4-3-3 en sta ik rechtsback, maar hier speelden we 5-2-3 en moest ik op een heel andere positie opereren. Ik moest met en zonder bal andere dingen doen.”

York-manager Mills wilde geen commentaar geven op het ontbinden van het contract van Martina. Diens contract was bij zijn vorige club, het Finse Atlantis FC, ook al ontbonden nadat hij in opspraak was gekomen omwille van matchfixing.