Eerste restaurant moet deuren sluiten in Mijn Pop-uprestaurant

Het verdict is gevallen. ‘Filly’s’, het pop-uprestaurant van Fanny en Véronique in Kortrijk, moet als eerste de deuren sluiten. Ondanks hun motivatie en de inspanningen om hun concept op punt te krijgen, haalden de dames het niet van hun buren van ‘Meat & Griet’. Yannick en Leena mogen hun ‘surf & turf’-concept verderzetten, voor Fanny en Veronique valt het doek over ‘Mijn Pop-uprestaurant’.

“Het is echt wel jammer dat we als eerste ons pop-uprestaurant moeten sluiten, maar we hebben ontzettend veel geleerd de afgelopen weken. Onze deelname aan ‘Mijn Pop-uprestaurant’ heeft ons nog meer goesting doen krijgen om onze droom na te jagen. We openen in de toekomst zeker onze eigen zaak. Maar eerst even alles laten bezinken en wat vakantie nemen, daarna vliegen we er terug in”, klinkt het bij Fanny en Veronique.

Terwijl er traantjes vloeiden bij Fanny en Veronique, voelden Yannick & Leena een grote last van hun schouders vallen toen de naam ‘Filly’s’ over de lippen van Evi Hanssen rolde. Nu er in Kortrijk één pop-up dicht is, is Antwerpen sowieso volgende keer aan de beurt. Uiteindelijk kan per stad alleen de beste pop-up naar de finale.