Moeder vertelt hoe haar dochter (4) in de filter van een jacuzzi gezogen werd: “Ik had haar ingewanden in mijn handen”

Nicola Floyd (28) beleefde de grootste nachtmerrie uit haar leven toen haar dochter Isabella Hristova (4) in de filter van een jacuzzi gezogen werd. Na een week in een kunstmatige coma werd het meisje wakker. “Ik voel me zo schuldig”, aldus de bezorgde mama.

Nicola leeft al sinds mei 2007 in Bulgarije. De Britse voelde zich aangetrokken tot het land na het zien van een advertentie en trok met haar familie richting Oost-Europa. Ze ontmoette er al vrij snel loodgieter Hristo Hristov (36), met wie ze een jaar later trouwde en in 2012 een dochter kreeg: Isabella.

Het meisje leerde al op jonge leeftijd zwemmen, wat ze ook sneller kon dan lopen. Haar mama nam haar dan ook bijna elke zaterdag mee naar een publiek zwembad niet ver van hun woning. “Ze is een klein visje”, vertelt Nicola. “Ze is gek van zwemmen en fan van Ariel, de kleine zeemeermin.”

Op zaterdag 25 februari was het buiten echter te koud om te zwemmen en dus nam Nicola haar dochter en grootmoeder Barbara (49) mee naar het zwembad in het Admiral Hotel. Een ritje van zo’n 20 minuten, maar Isabella wilde zo graag het water induiken. Na anderhalf uur zwemmen besloot het drietal in de jacuzzi te kruipen, om op te warmen.

“Mijn buik, mijn buik!”

“Ik liet Isabella geen seconde alleen”, vertelt Nicola. “Ik zat links, mama rechts, terwijl ze aan het spelen was tussen onze benen. Net voor we wilden vertrekken, ging ze ook in een hoekje zitten. Ze wilde eens graag zoals mij zijn. Toen begon ze plots te roepen: ‘mijn buik, mijn buik’. Ze werd in de filter gezogen en was niet sterk genoeg om zich te bevrijden. Ik probeerde alles om haar uit het gat te trekken, maar ook dat lukte niet. Het was pas nadat de redder de elektriciteit afzette dat we haar konden bevrijden.”

De hulpdiensten werden meteen gebeld en Isabella werd naar het St. Anna’s Hospital gebracht. “Ik had haar ingewanden in mijn handen en voelde me zo schuldig”, vertelt Nicola. “De operatie duurde liefst drie uur!” Isabella werd in een kunstmatige coma geplaatst en op 3 maart werd ze eindelijk weer wakker. Het eerste dat ze vroeg aan haar mama was het voorlezen van een verhaaltje.

Naar huis gaan zit er nog niet meteen in voor Isabella. Ze bevindt zich niet meer in een levensbedreigende toestand, maar de weg is nog lang. “Haar maag ligt nog steeds open”, aldus Nicola. “Er zal een nieuwe operatie nodig zijn om alles te dichten, maar niemand weet precies wat de impact daarvan gaat zijn. We leven dag per dag, uur per uur zelfs. Het leven van onze dochter is alvast gered, dat is het belangrijkste.”