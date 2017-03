30.000(!) Congolezen wachten Vanden Borre op bij aankomst

Het avontuur van Anthony Vanden Borre (29) bij TP ­Mazembe is nu echt begonnen. De Brusselaar stapte op het vliegtuig naar het Congolese Lubumbashi, waar vandaag op de luchthaven zo’n 30.000 Congolezen worden verwacht om de toptransfer toe te juichen.

Nu heb ik nog geen stress, maar daar misschien wel een beetje Anthony Vanden Borre

Hij moest om 17 uur in Zaventem zijn, maar Vanden Borre arriveerde pas om 18.05 uur. “Op zijn Afrikaans”, lachten zijn vrienden.

VdB werd er gelukkig afgezet door Jean-François Lenvain van de sociale cel van zijn ex-club Anderlecht. Opvallend: Vanden Borre had maar twee koffers bij. “Daarin zitten mijn voetbalschoenen en dat is het belangrijkste”, zei hij grijnzend. “De rest van mijn kledij krijg ik daar wel. Mijn Congolese familie zal me daar niet aan mijn lot overlaten.”

Toch is het pas de eerste keer dat VdB terugkeert naar Congo sinds hij het land als vijfjarige verliet. Zijn nieuwe club TP Mazembe regelde wel al een huis en Jardet Matari, Vanden Borres maat en neef van Pélé Mboyo, vergezelt hem. “Ik ben ook nog nooit in Congo geweest, hoor”, lachte Matari. “Of ik daar Anthony’s kok word? Neen, neen dat was een grap van de voorzitter. Anthony is als een broer voor mij, maar ik heb wel wat zenuwen.”

Logisch, want als Vanden Borre vanmiddag om 12 uur landt na een reis van 18 uur met een tussenstop in Ethiopië, zullen – volgens Afrikaanse media – zo’n 30.000 Mazembe-fans hem opwachten. Die zullen hem ook toejuichen op weg naar het stadion. “Nu heb ik nog geen stress, maar daar misschien wel een beetje”, stelde zelfs Vanden Borre. “Maar goed: het is een keuze van mijn hart. En dat in een voetbalwereld waarin helaas ­alles om geld draait.”

De eerstvolgende match van TP Mazembe is op 12 maart in de Afrikaanse Champions League tegen Cape United uit Zimbabwe. Volgens insiders zal Vanden Borres contract bij TP elke maand opnieuw bekeken worden. Aan goede raad zal het hem alvast niet ontbreken. Zelfs Pierre Kompany, de vader van Vincent, voetbalde in de jaren 60 eventjes voor TP Mazembe als spits.