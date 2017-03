Kompany eindelijk klaar voor zijn tweede match van 2017

Goed nieuws voor Vincent Kompany. De kapitein van de Rode Duivels is weer fit na een spierblessure en mag vanavond tegen Stoke City zelfs hopen op speelminuten. “Vincent traint opnieuw met de regelmaat van een klok”, zegt Manchester City-coach Pep Guardiola. “Hij trainde gisteren (maandag, nvdr.) met de groep die niet speelde tegen Sunderland en hij trainde vandaag (dinsdag, nvdr.) opnieuw.”

De Rode Duivel komt zo meteen in aanmerking voor een plaats in de basis tegen Stoke vanavond. Kompany hoopt zo zijn 2017 eindelijk te kunnen inzetten. Hij speelde eind januari negentig minuten mee in het FA Cup-duel tegen Crystal Palace, maar kwam voorts nog geen enkele keer in actie dit jaar.