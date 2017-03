Mertens heeft dit seizoen betere statistieken dan Ronaldo

Dries Mertens heeft het weer gedaan. De Belgische aanvaller kwam ook in de Champions League tegen Real Madrid tot scoren en vijzelde zo zijn fenomenale statistieken nog wat op. De Rode Duivel had dit seizoen al een voet in 34 (!) doelpunten voor zijn club Napoli en doet zo beter dan... Cristiano Ronaldo.

Mertens scoorde net als Ronaldo 18 keer in de eigen competitie, maar de Belg totaliseert wel meer assists: zeven tegenover drie. Ook in de Champions League heeft Mertens betere statistieken. De Napoli-man scoorde vijf keer en gaf vier assists, terwijl Ronaldo bleef steken op twee treffers en vijf assists. Enkel in de beker doet Ronaldo beter dan Mertens, maar daar kwam de Belg amper 55 minuten in actie.

Mertens had ook in de competitie en de Champions League minder speelminuten nodig dan Ronaldo om aan zijn statistieken te komen.

