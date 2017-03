Doelpunt Mertens tegen Real Madrid gaat Belgische sportgeschiedenis in

De treffer van Dries Mertens tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League zal de geschiedenisboeken ingaan als het honderdste doelpunt dat een Belg wist te scoren op het kampioenenbal. Het was ook de dertiende goal van de voet van een landgenoot in deze campagne, eentje meer dan het record van vorig seizoen.

Andere Belgen die tot scoren kwamen in deze Champions League-campagne waren Yannick Carrasco (2x voor Atlético Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorgan Hazard (Borussia M’Gladbach), Thomas Meunier (PSG), Vadis Odjidja (Legia Warschau) en Jelle Vossen (Club Brugge).

Mertens sluit zijn Champions League-campagne af met vijf doelpunten en verbreekt daarmee ook het record van Wesley Sonck, die in het seizoen 2003-2004 vier doelpunten scoorde in één campagne voor Ajax. Mertens evenaart ook het record van Edinson Cavani als meest productieve Napoli-speler in één Champions League-campagne.