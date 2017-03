CLUBNIEUWS. Anderlecht krijgt goed nieuws voor match in Cyprus, bondscoach op bezoek bij Waasland-Beveren

Anderlecht krijgt goed nieuws voor de Europa-League Wedstrijd tegen APOEL Nicosia. Zowel Obradovic als Appiah kunnen mee naar Cyprus. Waasland-Beveren krijgt hoog bezoek: het ontvangt niemand bondscoach Roberto Martinez. Verder zijn er heel wat beloftenmatchen gespeeld. Het clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Obradovic en Appiah mee naar Cyprus

In principe reist Ivan Obradovic (enkel) vandaag mee naar Cyprus. Het is niet zeker of hij inzetbaar is, maar paars-wit heeft niet veel linksachters. Daarom dat ook Dennis Appiah (scheenbeen) mee op het vliegtuig stapt. Die is al even buiten strijd, maar wel fit genoeg om te depanneren.

Kara Mbodj gaat niet mee. Anderlecht wil hem – met zijn aanslepende knieblessure – klaarstomen voor Play-off 1, maar Kara zelf is ongeduldiger. Op zijn Facebook liet de verdediger weten dat hij zondag inzetbaar is tegen Waasland-Beveren en ook dat hij selecteerbaar is voor de oefeninterlands met Senegal tegen Nigeria en Ivoorkust.

WAASLAND-BEVEREN. Bondscoach Martinez vandaag op bezoek

“We willen de trainer, jeugdverantwoordelijke en manager van elke profclub op de hoogte brengen van onze plannen”, aldus Van Puyvelde. “We willen iedereen nog eens informeren over waar wij mee bezig zijn. Dat past in de transparante communicatie die we willen voeren. De bondscoach wordt erbij betrokken omdat hij ook veel ervaring heeft en zeer geïnteresseerd is. Bovendien moet iedereen ervan bewust zijn dat onze Belgische competitie in het buitenland enorm naar waarde wordt geschat. We werken ook aan een systeem waarbij de profclubs allerlei data zouden kunnen uitwisselen, waardoor er geen dubbel werk meer wordt gedaan. Maar we gaan ook vragen wat wij beter kunnen doen, hoe de bond kan helpen. Het wordt dus geen eenrichtingsverkeer”, verzekert Van Puyvelde.

Nog bij Waasland-Beveren blijft De Schutter geschorst. Zinho Gano (bil) en Rudy Camacho (hoofd) trainden gisteren nog niet mee met de groep, maar zouden vandaag opnieuw op het veld verschijnen. Niels De Schutter blijft twee wedstrijden geschorst voor zijn fout op Matton, ondanks het beroep dat Waasland-Beveren had aangetekend. De beloftewedstrijd tegen Westerlo eindigde op een 2-2-gelijkspel. Van Remoortere en Ndiaye waren de doelpuntenmakers.

KV OOSTENDE. Twee jongeren krijgen contract

Jelle Bataille en Robbie D’haese (beiden geboren in 1999) tekenden gisteren hun eerste volwaardig contract dat hen tot en met 2019 aan KVO bindt. Beide spelers maken vanaf 1 juli officieel deel uit van de A-kern. “Tijdens de winterstage proefden ze al een eerste keer van het echte werk en beiden lieten er een gretige indruk na”, aldus sportief directeur Luc Devroe. Zowel Bataille als D’haese zijn KVO-jeugdproducten en internationals bij de U19. Bataille kan uit de voeten op de hele rechterflank, D’haese is een spelmaker of linkerflankspeler. Opmerkelijk: Bataille is de neef van Michiel Jonckheere en zoon van voormalig KVO-speler én trainer Kurt Bataille.

KV KORTRIJK. Beloften verliezen tegen Verstraete

De beloften van Kortrijk verloren maandagavond op de jeugdacademie met 1-2 van AA Gent in Play-off 1. De bezoekers stonden aan de rust al 0-2 voor, KVK kon tijdens de tweede helft nog milderen. Bij de bezoekers stond oude bekende Birger Verstraete in de basis. De ex-KVK’er verhuisde afgelopen winter naar de Buffalo’s, maar kampt momenteel nog met een aanpassingsperiode. Bij de thuisploeg stond er met Lennert De Smul maar één iemand van de A-kern in de ploeg. De verdediger keert stilaan terug na een maandenlange blessure.

ZULTE WAREGEM. Al 17.000 bekertickets de deur uit

De verkoop van de tickets voor de bekerfinale loopt op wieltjes bij Zulte Waregem. Intussen zijn er al 17.000 van de 20.000 kaartjes verkocht voor de finale op 18 maart tegen KV Oostende. Bij de kustploeg verloopt de verkoop iets moeizamer en wordt op een totaal van 15.000 aanwezige supporters gerekend. Cordaro zal er bij zijn voor de bekerfinale. De rechter vleugelspeler kreeg na zijn rode kaart tegen Westerlo een schorsingsvoorstel van twee speeldagen. Na beroep van Essevee mist hij alleen de laatste match in de reguliere competitie tegen Eupen. Cordaro heeft wel nog een voorwaardelijke speeldag schorsing openstaan.

LOKEREN. Beloften winnen met 5-0

De beloften van Lokeren wonnen maandag overtuigend hun wedstrijd tegen de youngsters van STVV. Eugene Ansah (2x, foto), Ofkir, Jambor en Patosi scoorden de doelpunten voor de Oost-Vlamingen. Dankzij deze knappe overwinning klimmen de beloften naar een derde plaats in het klassement. Opstelling: De Wolf, Claes, Ansah, De Prycker (68’ Van Spittael), De Langhe, Patosi, Ofkir (60’ Mingiedi), Jambor (60’ Melens), Monsecour, Ringoet (60’ Benchaib), Triest.

AA GENT. Milicevic onzeker voor topduels

Het aantreden van Milicevic tijdens de cruciale duels van AA Gent tegen RC Genk en KV Mechelen blijft bijzonder onzeker. De middenvelder plaatste een foto die weinig aan de verbeelding overlaat. Een zwaar ingepakte knie verraadt dat de Bosniër nog veel hinder ondervindt van de knieblessure die hij opliep tijdens de return tegen Tottenham op Wembley. Vandaag zal Vanhaezebrouck tijdens de traditionele persconferentie daags voor een Europese match meer tekst en uitleg geven bij de blessurelast die de Gentse kleedkamer teistert. Zo vertoeven ook Nana Asare, Brecht Dejaegere en Renato Neto momenteel in de Gentse ziekenboeg.

STVV. Pulido traint weer mee

Jorge Pulido (foto), die een kleine ingreep onderging aan de knie enkele weken geleden, traint weer mee. Igor Vetokele ondergaat vandaag een MRI. STVV speelt op 16 maart om 14.30 uur een oefenpot tegen Lommel als voorbereiding op de play-offs. De match wordt op Stayen afgewerkt.

RC GENK. Trossard traint met de groep

Leandro Trossard, die tegen Club Brugge forfait moest geven, is aan de beterhand. Hij trainde gisteren mee met de groep en lijkt dus fit te geraken voor de trip naar Gent. De Genkse selectie neemt vandaag zijn intrek in het Gentse Marriott Hotel. In de vooravond, om 18 uur, wordt er getraind in de Ghelamco Arena. Zoals de gewoonte is voor elk Europees duel. Aangezien de wedstrijd morgen pas om 21.05 uur wordt afgetrapt, overnacht Genk ook na de wedstrijd in Gent. Vrijdagvoormiddag is de terugkeer naar Limburg voorzien.

STANDARD. Raman haakt af na trap op knie

Ook gisteren weer drie trainingen bij Standard. Bij de looptraining om 8 uur ontbraken Enoh, Ndongala en Sa. In de voormiddagsessie was het trio eveneens niet van de partij. Net als Bodart, Deom, Lavalée, Bah en Luchkevych, die de ochtendlooptraining afwerkten. Benito Raman (foto) haakte af na een trap op de knie. In de namiddag tekende iedereen present voor een lange videoanalyse.

WESTERLO. De Ceulaer geschorst tegen RC Genk

Westerlo staat zondag tegen RC Genk voor de match van de waarheid, maar de Kemphanen moeten het duel wellicht aanvatten zonder Benji De Ceulaer. De Geschillencommissie van de Belgische Voetbalbond heeft de aanvaller drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 800 euro opgelegd voor zijn fout op Brecht Capon in de slotfase van de wedstrijd tegen KV Oostende. Scheidsrechter Nicolas Laforge bestrafte de overtreding met een gele kaart, maar na tussenkomst van de Reviewcommissie krijgt De Ceulaer toch nog een sanctie. Westerlo gaat in beroep. Vrijdag volgt de definitieve uitspraak.

KV MECHELEN. El Messaoudi mist match op Gent

KV Mechelen kan in de beslissende wedstrijd op AA Gent meer dan waarschijnlijk niet rekenen op Ahmed El Messaoudi (foto). De middenvelder kampt met een blessure aan de quadriceps. Gisteren onderging El Messouadi nog een NMR-scan. Om het spierletsel goed te laten genezen, wordt hij een tijdje aan de kant gehouden. Xavier Chen bleef binnen met last aan de achillespees. De rechtsback geraakt in principe wel nog opgelapt voor de match in Gent.

CLUB BRUGGE. Beloften winnen vlot van Standard

Maandag wonnen de beloften van Club tegen Standard. Club haalde het met 3-0 na goals van Schryvers en Verburgh in de eerste helft en een treffer van Brodic na rust. Op het kwartier opende Club de score toen Schryvers zich vrij knokte en de 1-0 in doel trapte. Even later verdubbelde Verburgh de voorsprong na een hoekschop van Vlietinck die hij aan de tweede paal in doel werkte. In de tweede helft werd het 3-0 toen Brodic een combinatie met Vlietinck afwerkte. Club speelde met: Hooyberghs, Nuyts, Tanghe, Lemoine, Touba, Verburgh, Schryvers, Brodic, Vlietinck, Van Vaerenbergh, Osei-Berkoe (70’ Van Landschoot).