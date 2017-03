Louwagie en Janssens: “Liever Play-off 1 dan een Europese kwartfinale”

In de aanloop van de historische confrontatie tussen Racing Genk en AA Gent in de 1/8ste finales van de Europa League ontvingen we Gent-directeur Michel Louwagie (61) en Genk-CEO Patrick Janssens (60). De perfecte opwarming voor een delicate spreidstand, want hun clubs vechten zondagmiddag, minder dan drie dagen na het Belgisch duel in Europa, voor hun laatste kans op Play-off 1.