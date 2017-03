Op 9 mei treedt Blanche - de 16-jarige Ellie Delvaux uit Brussel - voor België aan in de halve finale van het Eurovisiesongfestival in Oekraïne. De finale zelf vindt plaats op zaterdag 13 mei. Tot nu toe was niet bekend welk lied Blanche zal brengen, tot dinsdag op het Youtube-kanaal 'EurovisionBelgium' de video van 'City Lights' verscheen. Mogelijk is dit dus de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival, al is dat voorlopig niet bevestigd.