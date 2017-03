Te dure pintjes hoofdoorzaak van zware prijsstijgingen in ons land

Als de prijzen stijgen, dan stijgen onze lonen mee en dan wordt het moeilijker concurreren met onze buur­landen. Nu blijkt dat vooral de dure ­horeca daarvan de schuldige is. Sinds 2008 stegen de prijzen in onze cafés en restaurants met ongeveer een kwart, terwijl dat in onze buurlanden amper 15 procent was.

Nergens in Europa stijgen de prijzen zo fel als in ons land. En dat baart zorgen: als de prijzen bij ons meer stijgen dan elders, dan gaat de index omhoog. En die leidt op zijn beurt tot loonsverhogingen, waardoor onze bedrijven moeilijker kunnen concurreren met de buurlanden.

Daarom heeft minister van Economie Kris Peeters (CD&V) de belangrijkste economische instellingen van ons land gevraagd zich te verdiepen in die prijsstijgingen. Tot nu toe werden die vooral aan de al dan niet verkapte belastingverhogingen toegeschreven, zoals duurdere treinen en meer inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs. Maar uit het onderzoek blijkt dat er meer aan de hand is. Zo maken de voortdurende prijsverhogingen bij Telenet en Proximus ook deel uit van het fenomeen. Maar de hoofdrol blijkt weggelegd voor de horeca.

Witte kassa

Met één café per 825 inwoners en één eetgelegenheid per 400 inwoners, blijkt de Belg de kampioen in café- en restaurantbezoek te zijn. We besteden er elk zo’n 1.727 euro per jaar. En toch zien we de prijzen in de horeca met een reuzevaart stijgen: sinds 2008 gingen ze met een kwart omhoog, in onze buurlanden met zo’n 15 procent.

De recentste prijsstijging kwam er door de witte kassa, zo zei minister Peeters gisteren. Want doordat er meer in het wit gewerkt wordt, zijn de personeelskosten gestegen, wat de klanten mee betalen. “Globaal kunnen de stijgingen ook aan een grotere professionalisering in de sector toegeschreven worden”, zei Peeters.

Concurrentie volgen

En volgens Peter Van Herrewe­ghe van het Prijzenobservatorium nemen ook de aankoopprijzen van de horecabedrijven in ons land forser toe dan elders. Het fenomeen is bekend: bijna jaarlijks zegt een van de grote brouwerijen in ons land dat ze haar prijzen opslaat. Omdat het graan duurder werd, het personeel of wat dan ook. Prompt volgen ook de concurrenten, en begint de ene horecazaak na de andere haar prijskaart aan te passen. Maar Peeters verwacht dat fenomeen te kunnen indijken: hij heeft met de brouwers afgesproken dat die geen prijzen meer zullen opleggen aan de horecazaken.

De voortdurende prijsstijgingen betekenen overigens niet dat onze horecazaken zo rendabel zijn: een kwart van de restaurants maakt meer dan vijf procent verlies. Een kwart van de cafés zelfs meer dan tien procent.