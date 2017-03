Fietser in verdachte omstandigheden overleden in Zeebrugge

Brugge - Op het jaagpad tussen Blankenberge en Zeebrugge heeft een fietser een zwaargewonde andere fietser aangetroffen. De man stierf kort daarna in het ziekenhuis. De politie en het Brugse parket onderzoeken het verdachte overlijden.

De overleden fietser werd dinsdagavond omstreeks 22 uur gevonden, zo meldt de nieuwsredactie van VRT. Het gaat om een man tussen de 30 en 40 jaar. Hij lag naast zijn fiets. Volgens bepaalde bronnen zou de man een schotwond hebben gehad en werd hij dus allicht neergeschoten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten hem naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

Verdacht

De politie sloot het jaagpad afgelopen nacht nog uren af en startte samen met het parket een onderzoek. De politie van Brugge bevestigt dat het afgelopen nacht lange tijd bezig was met een onderzoek op het jaagpad in Zeebrugge maar kan voorlopig niet meer commentaar kwijt. Mogelijk gaat het momenteel om een onderzoek naar een verdacht overlijden of zelfs moord.