Ouders vragen kapper nog een laatste keer het haar van hun overleden zoon (15) te knippen, en dan staan er plots beelden van de dode jongen online

De rouwende ouders van de vijftienjarige Cameron Chadwick hadden de kapper gevraagd het haar van hun zoon te knippen voor hun verjaardag, maar waren geschokt toen de kapper de volgende dag een filmpje van die knipbeurt online zette.

Hun zoon was omgekomen bij een scooterongeval en zijn ouders Stacy en John Chadwick wilden hem er zo goed mogelijk laten uitzien op de begrafenis. Ze vroegen Mo’s Barbers, in het Britse stadje Wigan, om het haar van hun zoon onder handen te nemen.

Een van de kappers in het salon had echter een vriend opgetrommeld, die filmde hoe de kapper de haren van de jongen knipte terwijl Cameron in zijn koffer lag. De beelden werden gedeeld op sociale media en kwamen ook bij de familie van Cameron terecht. Familie en vrienden reageerden geschokt.

“Ik kan niet geloven dat mijn vriendin je vertrouwd heeft om het haar te knippen van haar dierbare zoon voor ze hem te ruste zou leggen en dat je een video gemaakt hebt. Walgelijk”, schrijft een van de vrienden van het paar op de Facebook-pagina van de kapperszaak.

Barber asked to trim dead boy's hair posts video online: Cameron Chadwick died on February 8 after his moped… https://t.co/TazVlhryz9 pic.twitter.com/meqvl2MfLR — XaniaNews (@XaniaNews_com) March 8, 2017

Die pagina werd offline gehaald na aanhoudende kritiek van vrienden, familie en kennissen van de betrokkenen, maar niet voordat de manager zich verontschuldigde voor het gedrag van de (intussen voormalige) vriend van de kapper die het filmpje maakte.

“Als manager en in naam van ons personeel verontschuldig ik me tegenover de familie van Cameron voor het incident dat afgelopen week plaatsgreep door een ex-vriend die met Alan meegekomen was om Camerons haar te doen, die een video maakte tijdens de knipbeurt. Hij is nu levenslang verbannen van onze zaak. Opnieuw, ik hoop dat iedereen het ons kan vergeven, vooral de familie van Cameron. Nogmaals, het spijt ons”, schreef de man op Facebook.