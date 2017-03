Eén uur aanschuiven op E19 door ongeval met vier wagens

Wie van Antwerpen naar Brussel moet, rijdt momenteel beter via de A12. Op de E19 is er één uur vertraging door een stevig ongeval bij Peutie.

Omstreeks 06.40 uur reed een personenwagen in de buurt van Vilvoorde Cargo door nog onbekende reden in de vangrails. “Drie andere wagens reden vervolgens op deze auto in”, weet Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Eén bestuurder raakte lichtgewond. De linkerrijstrook is voorlopig versperd. Het takelen is momenteel aan de gang. Inmiddels staat er een file van Rumst tot Vilvoorde Cargo.”