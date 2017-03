‘Stalker’ Steve Tielens: “Hij kuste me en zou zijn vrouw verlaten voor mij”

De superfan tegen wie Steve Tielens een klacht heeft ingediend wegens stalking, heeft gereageerd op de beschuldigingen van de charmezanger. “Hij kuste me meermaals op de mond en zei dat hij zijn vrouw zou verlaten voor mij”, zegt Mike Vandevelde in TV Familie.

Foto: BELGAIMAGE

Steve Tielens, de charmezanger die plots fel aan bekendheid won na zijn deelname aan het Vier-programma The Show Must Go On, heeft een klacht ingediend tegen Mike Vandevelde uit Torhout. Dat bleek dinsdag al. Volgens Tielens is Vandevelde een superfan die hem stalkte en allerlei verhalen over hem verzon.

TV Familie wist de man te bereiken. Vandevelde is inderdaad een superfan, maar ook meer dan dat. “Ik was verliefd op Steve”, zegt hij. “En ik dacht dat het wederzijds was. Hij was altijd zo lief voor me en kuste me meermaals op de mond. Hij stuurde me ook berichtjes waarin stond dat hij zijn vrouw zou verlaten voor mij en dat we samen op reis zouden gaan.”

En Vandevelde maakte naar eigen zeggen de fout om Tielens te geloven. “Stom... Ik heb zoveel voor hem gedaan uit liefde, maar heb stank voor dank gekregen.”

Volgens de superfan waste hij elke maand gratis de auto van Steve, haalde hij fans op en voerde ze naar zijn optredens. “Vaak zat ik meer dan zes uur per dag in de wagen om Steve te helpen. Ik betaalde zijn rekening bij de apotheker en zijn abonnement bij Telenet, kocht parfum voor hem en sponsorde onder meer zijn nieuwjaarsreceptie. Alles opgeteld heb ik Steve zeker meer dan 3.000 euro gegeven.”

De bom barste toen hij weigerde Tielens nog geld te geven. “Toen werd hij woedend. Hij begon me uit te schelden en zette andere fans tegen me op. Hij dreigde zelfs om me zwart te maken voor de hele wereld. Maar ik ben geen stalker. Dat kunnen de berichtjes van Steve bewijzen. Hij maakte mij financieel en emotioneel kapot. Ik voel me bedrogen en misbruikt.”

Verliefd

Tielens reageert ook in TV Familie vernietigend. “Het zit zo: ik ben een volkse zanger en sta dicht bij mijn fans. Blijkbaar heb ik de stap van een beetje bekend naar heel bekend zijn onderschat. Ik dacht dat ik mijn volkse karakter en manier van doen kon behouden, maar sommige fans interpreteren dat verkeerd. Mike dacht dat ik verliefd was op hem, terwijl ik zo vriendelijk ben tegen al mijn fans.”

“Ik merkte tijdens optredens wel dat Mike verliefd was op mij, maar ik liet hem doen. Iedereen heeft toch het recht om gevoelens te hebben. Hij deed ook niets verkeerd in het begin. Maar het werd steeds heviger.”

Tielens ontkent alle beschuldigingen. “Hij beweert zelfs dat ik homo ben, dat ik hem kuste en mijn vrouw voor hem zou verlaten. Komaan... Ik ben getrouwd en heb kinderen. Ik walg van die leugens. Ik ben de meest hetero man die in Vlaanderen rondloopt.”