Zijn vrienden lachen hem uit, maar hiermee wil prins Harry zijn vriendin imponeren

Volgens een vriend van prins Harry (32), die de Britse tabloidkrant The Sun kon spreken, heeft hij voor het eerst in zijn leven zijn borstharen afgeschoren en dat om indruk te maken op zijn vriendin Meghan Markle (35). Naar verluidt hebben ze hem daar dan ook flink mee uitgelachen.

Dat prins Harry stapelverliefd is op actrice Meghan Markle lijkt buiten kijf te staan. Hij nam haar al mee op romantisch tripje naar het noorderlicht en overlaadde haar met juwelen, maar nu is hij nog een stapje verder gegaan om haar het hof te maken. Volgens een vriend van de prins heeft Harry nu ook zijn borstkas laten waxen omdat Meghan dat mooier zou vinden.

"Harry is altijd al een echte mannelijke man geweest, dus dit was een schok voor zijn dichte vrienden. Ze denken allemaal dat zijn nieuwe aandacht voor zijn uiterlijk terug te brengen is op het feit dat hij zijn stinkende best wil doen om er zo goed mogelijk uit te zien voor Meghan", vertelt de bron aan The Sun. "Zijn borstkas ziet er nu uit als een exemplaar uit 'Baywatch', zij het wel zonder het kleurtje."