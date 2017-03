4 redenen waarom Spanjaarden nog geloven in kansen van Barcelona, ondanks 4-0...

Voelt u het ook? De spanning? PSG mag de heenmatch tegen FC Barcelona dan wel met 4-0 gewonnen hebben, geen kat die de Blaugrana al helemaal uit deze Champions League durft te schrijven. “Als er één team vier keer kan scoren, dan wij toch wel”, declameerde Luis Suarez gisteren al. En ook de Spaanse kranten geloven er nog in. Wij zochten (en vonden) vier redenen waarom ze wel eens gelijk zouden kunnen hebben. En u dus maar beter toch uw tv aanzet voor een mogelijke Remontada.

Dat het Catalaanse ‘L’Esportiu” nog gelooft in de kansen van de Catalaanse trots, is weinig verbazingwekkend. “Alles is mogelijk”, luidt hun hoopvolle titel. Ook Marca gelooft in een historische avond: “Deze avond kunnen we geschiedenis schrijven”, klinkt het. Mundo Deportivo beseft dat de opgave aartsmoeilijk is maar toch laten zij ook een mogelijkheid open door van een “Mision (Im)posible” te spreken.

Het Madrileense Marca pakt op haar cover uiteraard groot uit met de zege van Real Madrid in Napels, met een eerbetoon aan “Il Capo” Sergio Ramos die met twee goals het lot van Dries Mertens en Co. bezegelde. Toch voeren zij ook Barça-coach Luis Enrique op met de hoopvolle quote: “We gaan er zes proberen te maken”...

Bij het Franse L’Equipe ten slotte zijn ze er ondanks de riante voorsprong van PSG niet gerust op. Daar titelen ze op “de krachtproef”, waarmee ze lijken te verwachten dat de Fransen het nog erg lastig zullen hebben in Camp Nou...

Bij élke andere club zou er na een 4-0 in de heenwedstrijd nog amper iets als voorbeschouwing op de wedstrijd verschijnen. Waarom nu dan niet? Wel, om deze vier redenen:

1) Eerder al 4-0 gewonnen in Champions League

Neen, het gebeurde nog nooit. Dat een club in de knock-outfase van de Champions League een 4-0-nederlaag in de heenwedstrijd nog kon ophalen. Wel gebeurd in 2013: Barcelona dat een 2-0-nederlaag tegen AC Milan uitwiste in de achtste finales van het kampioenenbal. Op 12 maart, bijna dag op dag vier jaar geleden, veegde Barça in het eigen Camp Nou de vloer aan met Milan: 4-0. Ruim voldoende om de 2-0-nederlaag op te halen. “Dit is het Barcelona dat elke fan elke match wil zien”, reageerde Lionel Messi destijds na de wedstrijd. De wens van de supporters is vandaag nog steeds dezelfde.

2) Altijd minstens vier goals in eigen huis

Niets minder dan een stormram. Het sputterende dat Barcelona dit seizoen in de competitie al toonde, is in het eigen Camp Nou volledig afwezig in de Champions League. De Catalanen raasden al door het tornooi. Celtic? Naar huis gestuurd met 7-0. Borussia Mönchengladbach? 4-0 om de oren. Het razend ambitieuze Manchester City? Eveneens 4-0. En dat terwijl er drie weken eerder in het Etihad Stadium met 3-1 verloren werd. Barcelona is in de Champions League in eigen huis een andere ploeg. Dat moet PSG toch enigszins zorgen baren.

Foto: BELGAIMAGE

3) MSN is het scoren niet verleerd

Temeer omdat de Catalaanse voorlinie Messi, Suarez en Neymar nog steeds gebrand is op de kwalificatie voor de kwartfinales. In de vier wedstrijden die Barça na de nederlaag in Parijs afwerkte, scoorde het maar liefst vijftien keer: één treffer kwam van de voet van Suarez, twee kwamen op naam van Neymar, zes werden er gemaakt door grootmeester Messi zelf. De Argentijn leverde ook nog eens drie assists aan. “Als een team vier keer tegen ons kan scoren, kunnen wij in onze huidige vorm toch wel vijf keer scoren tegen hen?”, vertelde trainer Luis Enrique gisteren. “Ik ben ervan overtuigd dat we op een bepaald moment in de match er echt dicht bij zullen zitten.” Of zoals Suarez het samenvatte: “We zijn klaar om ons in de geschiedenis van deze club te spelen.”

4) Geen spanningen meer rond coach Enrique

Komt daarbij dat alle omstandigheden goed lijken voor Barça. Geen noemenswaardige blessures, een vol en fanatiek Camp Nou en weinig perikelen. De toekomst van Luis Enrique hing al maanden als een zwaard van Damocles boven Barcelona, maar door begin maart na de 6-1-zege tegen Gijon zelf zijn vertrek aan te kondigen, haalde de coach zelf de angel uit de zweer die zijn positie aan het worden was. “Het belangrijkste is dat we nu een stuk beter spelen en dat we niets meer te verliezen te hebben”, zegt de trainer, die zijn team vermoedelijk in een 3-4-3 laat opdraven. We willen deze stunt verwezenlijken.”

Foto: EPA

Remontar, terug opstijgen, zoals de Spaanse media het gisteren al omschreven. Het is het enige woord dat momenteel in Barcelona te horen valt.