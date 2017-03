Vrouwendag: deze tien sterren geven het voorbeeld

Van Beyoncé tot Adele: de voorbije jaren kwamen de sterren op voor de rechten van vrouwen en trakteerden ze de wereld op een dosis extra girl power. Reden te meer om hen op Internationele Vrouwendag, op woensdag 8 maart, in de schijnwerpers te plaatsen.

Beyoncé

In 2014 trad ze op voor enorme letters die het woord ‘feminisme’ vormden. Erna legde ze in een interview met Elle uit wat haar idee was. “Ik ben niet zeker of mensen wel begrijpen wat het begrip inhoudt, maar het is heel simpel. Een feminist is iemand die gelooft in gelijke rechten voor mannen en vrouwen. We moeten mensen aanmoedigen om de dubbele standaarden die nog van kracht zijn te erkennen en praten om dingen te veranderen.” Daarnaast wordt ‘Lemonade’ gezien als een van de meest empowering albums van de laatste jaren.

Foto: Photo News

Emma Watson

De Britse actrice is een boegbeeld van feminisme, al kwam ze vorige week nog in opspraak omdat ze halfnaakt voor Vanity Fair poseerde. Ze beet van zich af en zette de puntjes op de ‘i’ op de betekening van het begrip. “Feminisme gaat over vrouwen keuzes geven, het is geen stok om andere vrouwen mee te slaan - het gaat over vrijheid, bevrijding, gelijkheid”’, zei Watson. “Ik weet echt niet wat mijn borsten ermee te maken hebben.” Eerder dit jaar verstopte ze boeken in de Londense metro om de feministische boekenclub ‘Our Shared Shelf’ te promoten bij pendelaars.

Foto: Photo News

Lena Dunham

Ze verstuurde al een feministische nieuwsbrief , weigert in magazines te komen die haar lichaam fotoshoppen en portretteert echte vrouwen in haar reeks ‘Girls’. Lena Dunham is een vrouw met ballen en komt ook geregeld in de media met straffe quotes. “Vrouwen die de term feminisme verwerpen, weten niet wat hij betekent. Het is geen concept dat je kunt afwijzen. Als feminist geloof je in gelijke kansen.”

Foto: Photo News

Adele

De Britse zangeres gelooft net als alle andere sterren in dit rijtje dat iedereen gelijk moet behandeld worden, ongeacht zijn afkomst of geaardheid. In zakelijke interviews merkte ze in het verleden op dat mannen neerkeken. “Ik ben hier de artiest. IK weet wel waar ik mee bezig ben. Praat niet zo neerbuigend met mij”, zei ze daarover in een interview met muziekblad ‘Rolling Stone’.

Foto: Photo News

Malala Yousafzai

Facebook zet Internationale Vrouwendag in de kijker met een melding van de Pakistaanse activiste en Nobelprijswinnares Malala Yousafzai. “Wacht niet tot iemand opstaat om je een stem te geven. Jij bent degene die de wereld kan veranderen”, is de haar quote die dames van over de hele wereld vandaar op de sociale netwerksite kunnen delen.

Foto: Photo News

Amy Shumer

De Amerikaanse actrice en comédienne onderstreept in veel interviews dat ze er heel trots op is. “Ik voel me erg comfortabel om over mezelf te praten als komiek en feminist, want dat zijn twee dingen die ik helemaal ben. De woorden definiëren me!”

Foto: Photo News

Angelina Jolie

“Vrouwen worden nog steeds behandeld als bijzaken”, zei de actrice die al jaren streeft naar gelijkheid in 2015 tijdens de wereldtop over seksueel geweld en verkrachting in conflictzones . “Het is nog veel te gemakkelijk en voor leiders om de waarheden over vrouwen - van genitale verminking tot kindhuwelijken - te negeren. Vrouwen zijn de eerste die het slachtoffer worden van oorlogen en de laatste die erkenning krijgen als die eindigt”.

Foto: Photo News

Ellen Page

Deze Canadese actrice heeft een hekel aan tienermeisjes worden gecast voor stereotiepe rollen in films. Ze vindt ze ronduit seksistisch. De Juno-ster kwam in 2014 op een indrukwekkende manier uit de kast met een speech op ‘Time To Thrive’, een conferentie voor homoseksuele en transgenderjongeren in Las Vegas.

Foto: Photo News

Amy Poehler

Ze zit achter enkele dolkomische SNL-sketches, maar is ook een van de breinen achter de Smart Girls- organisatie. Die is opgericht om jonge vrouwen te helpen om hun authentieke zelf te vinden. “We zijn een platform waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn”, staat er zwart op wit op de site. Daarop worden allerlei inspirerende lezingen en interviews gebundeld.

Foto: Photo News

Geena Davis

De actrice, onder meer bekend van haar rol in de klassieker ‘Thelma & Louise’ komt op voor vrouwenrechten en ging net een stapje verder dan speechen en haar belangen onderstrepen. Ze richtte in 2007 een instituut op, speciaal voor meer gelijkheid voor vrouwen die werkzaam zijn in de mediawereld.