Drie artsen vrijgesproken na dood patiënt met verplaatste maagring

Gent / Wachtebeke - Drie artsen van het AZ Alma ziekenhuis in Eeklo die beschuldigd werden van onopzettelijke doding van een zwangere vrouw van wie de maagring was verschoven, zijn vrijgesproken door de Gentse correctionele rechtbank. “Een medisch diagnose is geen exacte wetenschap”, zegt de rechtbank.

De vrouw uit het Oost-Vlaamse Wachtebeke had in 2010 een maagring laten plaatsen en verloor daarna meer dan 40 kilogram. Ze raakte in 2012 zwanger, maar kreeg last van haar maag. De vrouw overleed in maart 2013, zes maanden ver in haar zwangerschap, aan de gevolgen van een buikvliesontsteking. Volgens een college van medische deskundigen was de maagring verschoven, waardoor een bloedbaan gekneld raakte en er een scheur in de maagwand ontstond. De advocaat van de nabestaanden van de vrouw vroeg dat de drie artsen aangeduid werden “als de verantwoordelijken voor het overlijden van de vrouw en haar ongeboren kind”. Het openbaar ministerie sloot zich daarbij aan. “We hadden de verwijzing van de drie artsen gevraagd omdat er sprake is van onopzettelijke doding”, zei aanklager Caroline Dewitte, die “een passende straf met uitstel” vorderde.

Geen gebrek aan voorzichtigheid

Toch worden de drie behandelende artsen nu vrijgesproken. Volgens de gerechtsdeskundigen is een accute slipping van een maagring erg zeldzaam en kan dit niet eenvoudig worden gedetecteerd. Ook is volgens de rechtbank niet duidelijk wanneer de maagnecrose en de maagperforatie is opgetreden. Bijkomend bloed- en urineonderzoek was volgens de rechtbank misschien wel beter geweest, “maar het is geen onzorgvuldigheid.” Door de zwangerschap was het inflammatoir bloed- en urinebeeld immers verstoord.

Volgens de rechtbank is er dan ook geen sprake van gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. “Het stellen van een medische diagnose is geen exacte wiskunde.”