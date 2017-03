Congolese supporters zorgen voor dolle taferelen voor aankomst van Anthony Vanden Borre

Anthony Vanden Borre is nu al een echte ster in Congo. De 29-jarige voormalige verdediger van Anderlecht en de Rode Duivels landt normaal gezien vanmiddag in het Congolese Lubumbashi, waar op de luchthaven heel wat Congolezen hem staan op te wachten om de toptransfer van TP ­Mazembe toe te juichen.

Vanden Borre zou vanmiddag omstreeks 12 uur landen na een reis van 18 uur met een tussenstop in Ethiopië. Naar schatting 30.000 Mazembe-fans zouden hem dan een warm welkom heten. Die zullen hem ook toejuichen op weg naar het stadion.

De eerstvolgende match van TP Mazembe is op 12 maart in de Afrikaanse Champions League tegen Cape United uit Zimbabwe. Volgens insiders zal Vanden Borres contract bij TP elke maand opnieuw bekeken worden. Aan goede raad zal het hem alvast niet ontbreken. Zelfs Pierre Kompany, de vader van Vincent, voetbalde in de jaren 60 eventjes voor TP Mazembe als spits.