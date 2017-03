Amy Schumer: actrice en stand-up comedian, maar vooral het boegbeeld van alles anti-Hollywood. Een maatje meer, grove humor en weinig filters. Haar nieuwe show The Leather Project is een traktatie voor liefhebbers, nu beschikbaar op Netflix.

Ze doet het al langer: zonder genade op het podium alle gevoelige onderwerpen van de showbizz-wereld aanhalen. De 35-jarige Amy Schumer combineert humor met haar gevoeligheid voor absurde standaarden. Haar nieuwste show The Leather Project vat alles perfect samen.

“Moedig”

"Ik heb ooit een foto van mezelf getweet waarop ik enkel een onderbroek draag," aldus Schumer in The Leather Project, verwijzend naar een foto van fotograaf Annie Liebovitz in 2015. "Ik heb een koffie vast, en enkel een onderbroek aan. En die foto ging viraal. Elke nieuwswebsite, elke nieuwszender... En ik besefte toen dat er een woord bestaat dat je nooit wil horen als er een naaktfoto van jou viraal gaat: “moedig”."

Voor haar film Trainwreck moest Schumer heel wat afvallen, laat ze wete in haar nieuwe show. "Ik ben wat ze in Hollywood “moddervet” noemen," zegt Schumer. "Je kent me intussen. Ik voel me erg goed in mijn eigen vel. Ik voel me sterk. Ik voel me gezond. Ja hoor, ik voel me sexy," gaat ze verder. "Maar bij het maken van mijn eerste film zei iemand mij: "No pressure, Amy, maar in Hollywood mag je niet meer dan 63 kilogram wegen, dat is pijnlijk om naar te kijken”, en ik heb dat gewoon moeten slikken. Ik was nieuw, ik wist niet beter, en ik viel af."

"Alle geluk dat ik er heel dom uitzie als ik mager ben," zegt Schumer. "Mijn domme hoofd blijft even groot en dan heb je zo een lichaam dat er helemaal verschrompeld uitziet. Niemand vindt het leuk, het staat me gewoon niet."

Het was een lange strijd voor Schumer als nieuwkomer in Hollywood om eindelijk tot het besef te komen dat wat je in de films, op televisie of in tijdschriften ziet niet altijd wenselijk is. "Ik dacht altijd: “Gaan mannen mij nog aantrekkelijk vinden?” En al snel besefte ik: het kan de mannen geen bal schelen."