"Denk nooit: het is maar een euro die ik bespaar"

Als budgetteren mij één ding heeft geleerd, dan is het dit: er bestaat geen truc om in één keer honderd euro te besparen. Het is een oefening van een euro hier en twee euro daar. Het is een les die ik leerde van Sara Van Wesenbeeck, tijd- en budgetcoach en auteur van 'Het Slimme Budgetboek'. Eén van haar basisprincipes is: vele kleintjes maken een groot.

“Denk niet: het is maar één of twee euro”, zegt Sara aan de telefoon. “Een croissant onderweg naar je werk of een snoepje uit de automaat kost misschien maar een euro. Maar als je een gezin met vier kinderen hebt, loopt dat al snel op tot vier euro of meer."

Tip: verander je gewoontes

“Ik wil dit met veel omzichtigheid zeggen, want er zijn veel mensen die het met weinig moeten doen. Maar als een gezin met tweeverdieners beslist om bewuster met geld om te gaan, is dat echt een keuze. Je gewoontes moeten veranderen in je hoofd. Als iedereen in je gezin de kraan laat lopen tijdens het tanden poetsen, kan je op een jaar tijd veel besparen door elk wat water in een beker te gebruiken. Ga op zoek naar de gewoontes die je geld kosten en verander ze. Gewoontes veranderen kost wel tijd, maar het brengt ook heel wat op.”

Tip: budgetteer ook leuke dingen

“Een eerste stap voor een budget in evenwicht is bijhouden hoeveel je uitgeeft en waar het geld naartoe gaat. Op basis daarvan kan je actie ondernemen. Heb je bijvoorbeeld een zwak voor boeken, hou daar dan ook rekening mee in je budget. Reserveer elke maand bijvoorbeeld tien euro om aan boeken te spenderen en voor de rest ga je naar de bib. Dan heb je nog wel het plezier van het lezen, maar ondertussen heb je wel controle over je budget."

Tip: durf zeggen dat je op je budget let

“Belgen praten niet graag over geld. Dat kan bijvoorbeeld vervelend zijn als vrienden graag op restaurant gaan en jij wil het restaurantbezoek minderen. Maak je budget bespreekbaar, maar doe het op een positieve manier. Durf zeggen dat je op je budget let en stel alternatieven voor. Ga bijvoorbeeld wat vaker bij elkaar eten, maak een wandeling en breng een picknickmand mee: er zijn zoveel creatieve oplossingen die je kan bedenken.”

Tip: praat met je partner over geld

“De kans is klein dat je verliefd werd op je partner omdat hij of zij zo goed een budget kan beheren. Maar in het gezin is het wel belangrijk dat je daarover praat. Je hebt er veel bij te winnen door op dezelfde golflengte te zitten, om samen te bepalen waar je geld naartoe gaat.”

Tip: Vermijd afleiding bij het boodschappen toen

“Doe één keer per maand inkopen voor grote dingen zoals drank, schoonmaakmiddelen,... en beperk je voor eten tot één keer per week. Hoe minder je naar de supermarkt moet, hoe minder geld je gaat uitgeven. Wil je toch elke dag vers brood van de bakker, koop dat dan, maar koop er dan niet elke dag ook nog een koffiekoek bij. Doe je boodschappen aan het begin van de dag, wanneer je nog niet met alle losse eindjes van een drukke dag in je hoofd zit. Je zal dan sowieso minder geld uitgeven. Neem een boodschappenlijstje mee en koop alleen wat op je lijst staat en zorg voor zo weinig mogelijk afleiding: telefoneer niet, laat de kinderen thuis en ga niet met een lege maag naar de supermarkt. Deze dingen kosten je geen moeite, maar breng wel heel wat op.”

Meer info over tijd- en budgetcoach Sara vind je op www.barkingdogs.be. 'Het Slimme Budgetboek' is uitgegeven bij Lannoo.