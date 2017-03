Crocs in slechte papieren: bijna 160 winkels sluiten de deuren

Het Amerikaanse schoenenmerk Crocs, vooral bekend van de plastic slippers met de gaatjes, kreeg in 2016 te maken met erg tegenvallende cijfers. Het bedrijf neemt maatregelen en gaat nu bijna 160 winkels sluiten om te besparen.

Vorig jaar was een slecht jaar voor het bedrijf, dat in 2002 werd opgericht. De verkoop daalde met 4,9 procent en daardoor maakten ze bij Crocs zo’n 990 miljoen verlies. De moeilijkheden zijn niet nieuw: ook in 2015 kende het bedrijf tegenslag en sloten ze het boekjaar af met een verlies van 30 miljoen euro.

De CEO Gregg Ribatt laat in een statement weten dat het bedrijf pogingen zal ondernemen om het schoenenmerk te redden van de ondergang. Het wil besparen in het belang van het productieproces en dat betekent slecht nieuws voor de winkels. Tegen eind 2018 moeten 158 filialen de deuren sluiten. Dat zal het aantal zaken wereldwijd herleiden van 558 tot 400. Wat er gebeurt met de winkel in Brugge en Brussel is momenteel nog niet duidelijk.

Ribatt heeft ondanks zijn nakende ontslag en de financiële tegenslagen toch een goed oog in de toekomst. Deze maatregelen zullen het pad effenen voor de groei en verbetering van de aandelen”, klinkt het. Vanaf 1 juni neemt Andrew Rees zijn taken over.

Crocs waren het afgelopen decennium heel hip bij kinderen en volwassenen en haalden zelfs de catwalks. Onder meer George Bush werd met de schoenen gesignaleerd. Tegelijk kreeg het schoeisel ook veel kritiek. Veel mensen vinden de moderne klompjes lelijk. ‘Ze lijken op plastic hoeven. Hoe kan je ze serieus nemen?’, zei de Amerikaanse trendwatcher Tim Gunn in 2008 in Time Magazine.