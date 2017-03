Auto ontploft vlak bij school in Frans dorpje: kindje en grootvader komen om

In het Franse Saint-Loup-de-Naud is dinsdagnamiddag een auto ontploft vlakbij het lokale schooltje. Een jongetje van 5 en zijn grootvader Michel Charbonnier (64) kwamen om bij de explosie. Dat melden verschillende Franse media. Het dorpje, dat slechts 887 inwoners telt, is in shock.

Het was 16.10 uur, toen de auto ontplofte, precies het uur waarop de nabije kleuterschool zijn kindjes terug naar huis stuurde. Op dat moment waren er 90 kindjes aanwezig in de gebouwen die een tiental meter van de wagen verwijderd lagen. Er zou geen sprake zijn van andere slachtoffers, aangezien een grote hoeveelheid van de peuters en kleuters nog aanwezig waren voor buitenschoolse activiteiten.

Ook al waren de hulpdiensten zeer snel ter plaatse, de hulp voor de kleine jongen en zijn grootvader kwam te laat. Volgens de onderzoekers vatte de Peugeot 107 vuur, toen hij wilde vertrekken. De gerechtelijke politie is een onderzoek gestart. De bewakingscamera’s in de nabije omgeving, zouden geen hulp zijn, aangezien die niet gericht stonden op de plaats van de ontploffing.

Burgemeester Gilbert Dal Pan is enorm aangedaan. Hij begrijpt niet dat dit is kunnen gebeuren in het kleien stadje: “Michel haalde zijn kleinzoontje Matthew heel vaak op van school. Hij woont bij de jongen en zijn moeder in. Michel was een vriend, een voormalige brandweerman in ons klein dorpje. Een man die altijd klaar stond om de mensen te helpen. Het is gewoonweg verschrikkelijk.”