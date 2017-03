Wat deze Gent-Genk zo uniek maakt: premie van 1 miljoen, greenkeepers met een meetlat en uitkijken naar drones

Ze zijn elkaar al zoveel keer tegengekomen, maar deze keer wordt uniek. Speciaal. Een speling van het lot koppelde de Belgische teams AA Gent en Racing Genk aan elkaar in de achtste finales van de Europa League. De teams en stadions zijn hetzelfde, maar door de strikte regels van de Europese voetbalbond zal alles toch net dat tikje anders worden. Vraag dat maar aan de clubleiders, die één miljoen euro in het handje krijgen van de UEFA bij een Europese kwartfinale. Of aan de greenkeepers, die hun gras plots niet langer mogen laten groeien dan drie centimeter. Of aan de parkeerwachten, beveiligingsagenten en suppoosten, die ineens de hemel zullen moeten afspeuren op zoek naar... drones. De verschillen tussen de competitiewedstrijd en de achtste finale.

AA Gent AA Gent Racing Genk Racing Genk

De tickets voor de Europa League-ontmoeting tussen AA Gent en Racing Genk zijn een tikkeltje duurder dan die voor de competitietopper. Voor de meeste tribunes en de bezoekers gaat het wel maar om een prijsstijging van zo’n vijf euro. De duurste tickets kosten 50 euro, wat al bij al nog meevalt voor de achtste finale van een Europa League. Ter vergelijking: voor de confrontatie met Tottenham Hotspur werden er prijzen tot 80 euro gevraagd.

• Eén miljoen euro op het spel

In tegenstelling tot de competitiewedstrijd tussen beide teams staat er in de Europa League wel meteen harde cash op het spel. De UEFA looft één miljoen euro uitvoor elk team dat de kwartfinale van de Europa League haalt. Los daarvan betekent kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League ook nog eens dat Racing Genk/AA Gent op het einde van de rit een groter aandeel van de televisiegelden zal meegrabbelen.

• De ref is een buitenlander

In de eigen Jupiler Pro League worden de toppers steevast in goede banen geleid door een Belgische ref, maar niet zo in de Europa League. De Europese voetbalbond heeft de Italiaanse scheidsrechter Paolo Tagliavento aangesteld om de partij in goede banen te leiden. Voor de man wordt het al zijn tweede tripje naar België op enkele maanden, want in oktober was hij ook al de arbiter bij het Champions League-duel Club Brugge-Porto (1-2). Eén ding is zeker: de redenering dat Tagliavento Belgische ploegen geen geluk brengt, zal niet opgaan na Gent-Genk.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

• Dagtrip Gent wordt plots driedaagse voor Genk

Voor een competitiewedstrijd zou Racing Genk pas op wedstrijddag zelf naar Gent afreizen, maar het UEFA-reglement voorziet een training voor het bezoekende team én bijhorend persmoment zo’n 24 uur voor de wedstrijd in het stadion. Dus vertrok de Genkse selectie vandaag (woensdag, nvdr) al naar Gent, waar het zijn intrek zal nemen in het Marriott Hotel. De Limburgers trainen om 18 uur in de Ghelamco Arena. Door het late aanvangsuur van de wedstrijd (21u05), overnachten zij ook in de Arteveldestad en keren ze vrijdagvoormiddag pas terug.

• Plots 120 medewerkers meer nodig

AA Gent schakelt voor de achtste finale tegen Racing Genk 350 medewerkers in. Dat zijn er zo’n 120 meer dan bij dezelfde competitiematch. Die mensen zullen vooral ingezet worden om de veiligheid en de begeleiding te verzorgen, conform de strikte regels van de Europese voetbalbond UEFA. Er zal ook hemel en aarde bewogen worden om te voorkomen dat de Genk-fans net zoals in de Limburgse derby in Sint-Truiden met vuurwerk zullen beginnen gooien. De boetes van de UEFA voor dergelijke voorvallen zijn immers torenhoog en staan in schril contrast met de Belgische regelgeving.

• Verplichte tolk (gelukkig) afgeschaft, voertaal op UEFA-meeting wel Engels

Het UEFA-reglement stipuleert dat de thuisploeg een tolk moet voorzien om de persconferentie te vertalen voor journalisten uit beide landen, maar ondanks de sappige Limburgse en Gentse tongval werd daar toch van afgezien. Uitzonderlijk geen tolk dus voor de confrontatie tussen twee Vlaamse ploegen. Op de UEFA-meeting die donderdagochtend gepland staat zal het Engels wel de voertaal zijn, ondanks het feit dat ook de UEFA-afgevaardigde Berend Scholten een Nederlander is. Reden hiervoor is dat de technical observer en de referee observer uit het buitenland komen.

• Uitkijken naar... drones

Opvallend: de Europese voetbalbond UEFA vraagt expliciet aan de thuisploeg om uit te kijken naar drones. Dat doet het al sinds eind 2014 de interland tussen Servië en Albanië gestaakt moest worden nadat een drone met een Albanese vlag het stadion binnenvloog. Alle Gentse suppoosten, securitymensen en parkeerwachten zullen voor de match dus gebrieft worden om actief op zoek te gaan naar rondvliegende objecten in de buurt van het stadion.

Foto: BELGAIMAGE

• Wintertransfers mogen niet meedoen omdat ze al voor ander teams speelden

In de vaderlandse competitie zou het geen probleem vormen, maar in een Europese clubcompetitie wel: Gent-aanwinst Yuya Kubo mag niet aantreden tegen Racing Genk omdat hij reeds eerder al in de Europa League uitkwam voor zijn ex-club Young Boys Bern. Bij de Limburgers zit nieuwkomer José Naranjo, die al voor Celta de Vigo speelde, in hetzelfde schuitje. Door hun groot aantal wintertransfers zitten de Buffalo’s wel met een probleem: ze mochten van de UEFA maar drie nieuwe spelers toevoegen aan hun selectie in vergelijking met hun team van voor de winterstop. Nieuwkomers Lovre Kalinic, Samuel Kalu en Samuel Gigot zijn de uitverkorenen, Birger Verstraete, Tesfafdet Tekie, Darko Bjedov en William Troost-Ekong vielen uit de boot en zijn dus niet speelgerechtigd.

• Stadion moet ‘clean’ zijn

Twee dagen voor de aftrap moet het Gent-stadion al helemaal ‘clean’ zijn, zoals de UEFA het omschrijft. Daarmee bedoelt het dat er geen sponsors meer zichtbaar mogen zijn die niet door hen gevalideerd zijn. De naam van het stadion, ‘Ghelamco Arena’, mag wel zichtbaar blijven en op de tickets vermeld staan, al - zo wordt er nog eens benadrukt - mag dit enkel voor informatieve doeleinden. Vorig jaar nog kwamen ze er in Nice heel wat slechter vanaf toen de UEFA besliste dat de naam van hun stadion ‘Allianz Riviera’ deels afgeplakt moest worden tijdens het EK omdat de verzekeringsmaatschappij geen officiële sponsor is.

Foto: Photo News

• Andere ballen, andere hymne en zelfs andere muziek om veld te betreden

De wedstrijd zal gespeeld worden met speciaal daarvoor ontworpen Europa League-ballen van Adidas. Heel wat anders dus dan in de Belgische competitie, waar elke club nog steeds met de eigen ballen speelt. Ook het kenmerkende Jupiler Pro League-deuntje wordt ingeruild voor de hymne van de Europa League. Maar ook daar stopt het niet: zelfs de muziek die door de speakers wordt gejaagd als de spelers het veld betreden, is vooraf bepaald door de UEFA.

• Zelfs gras mag niet langer zijn dan 3 cm

In de Belgische bondsreglementenbestaat er geen uitgesproken maat voor, maar de UEFA laat niets aan het toeval over. In geen enkel Europa League-duel mag het gras langer zijn dan 30 millimeter, of 3 centimeter. De Gentse greenkeepers zullen dus hun meetlatje mogen bovenhalen voor de confrontatie van donderdagavond.

Lees hier alles over de prijzengelden die de UEFA toebedeelt in de Europa League.

De strenge UEFA-regels die van toepassing zijn in de Europa League kunt u hier terugvinden.