Braziliaan aangesteld als nieuwe bondscoach van Angola

Roberto Bianchi is woensdag aangesteld als bondscoach van de Angolese nationale voetbalploeg. Dat heeft de Angolese voetbalbond (FAF) bekendgemaakt. De Braziliaan is de opvolger van José Kilamba, bondscoach ad interim sinds eind 2015.

De 50-jarige Bianchi coachte sinds vorig jaar Petro Luanda, de club van de Angolese staatsoliemaatschappij Sonangol. Hij is de vierde Braziliaanse bondscoach van Angola.

“We hebben een grote uitdaging, de kwalificatie voor de Africa Cup 2019”, zei Bianchi woensdag op een persconferentie. “Het is mijn missie de Angolese selectie naar de zege te leiden en te klimmen op de FIFA-ranking.”

Angola wist zich niet te kwalificeren voor de eindfase van de Africa Cup 2017 in Gabon. Voor de Africa Cup 2019 bevinden de Angolezen zich in kwalificatiegroep I, samen met Burkina Faso, Botswana en Mauritanië. Angola is momenteel 148e op de FIFA-ranglijst.