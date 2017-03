Seizoen voorbij voor aanvoerder van Werder Bremen

Werder Bremen-aanvoerder Clemens Fritz (36) is out voor de rest van het seizoen wegens een enkelblessure. De middenvelder raakte zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Darmstadt (2-0 zege). Dat maakte het nummer 14 uit de Bundesliga woensdag bekend.

“Jammer genoeg zijn onze ergste verwachtingen bewaarheid geworden”, verklaarde sportdirecteur Frank Baumann op een persconferentie. “Dit is geen goed nieuws voor ons. We gaan ervan uit dat hij zeker drie maanden buiten strijd is.”

Fritz, reeds geopereerd, liep zaterdag een scheur op in een ligament in zijn rechterenkel. De 36-jarige voormalige international is einde contract op het einde van het seizoen, onlangs kondigde hij aan na dit seizoen te willen stoppen met voetballen. “Daarover hebben we nog niet nagedacht. Hoe het na dit seizoen voortgaat, zullen we in alle rust bespreken”, aldus Baumann.

Werder staat na 23 speeldagen op de 14e plaats in de Bundesliga, twee punten boven de plek die neerkomt op deelname aan de degradatieplay-offs.

